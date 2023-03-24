Більше третини українців мають родичів або знайомих, які загинули чи поранені

37% українців мають родичів або близьких знайомих, які загинули або дістали поранення внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Джерело: результати опитування Центру Разумкова

Деталі: Дослідники ставили респондентам наступне питання: Чи маєте Ви родичів або близьких знайомих (військових чи цивільних), які загинули або були поранені внаслідок військових дій чи обстрілів після 24 лютого 2022 року?.

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37% учасників опитування дали ствердну відповідь.

4% сказали, що їм важко відповісти.

Опитування проводилося з 22 лютого по 1 березня лише на тих територіях України, що контролюються урядом та на яких не ведуться бойові дії.

ВІДЕО ДНЯ

Опитано 2020 респондентів віком від 18 років.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.