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Більше третини українців мають родичів або знайомих, які загинули чи поранені

Євген КізіловП'ятниця, 24 березня 2023, 15:56
Більше третини українців мають родичів або знайомих, які загинули чи поранені
Getty Images

37% українців мають родичів або близьких знайомих, які загинули або дістали поранення внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Джерело: результати опитування Центру Разумкова

Деталі: Дослідники ставили респондентам наступне питання: Чи маєте Ви родичів або близьких знайомих (військових чи цивільних), які загинули або були поранені внаслідок військових дій чи обстрілів після 24 лютого 2022 року?.

37% учасників опитування дали ствердну відповідь.

4% сказали, що їм важко відповісти.

 

Опитування проводилося з 22 лютого по 1 березня лише на тих територіях України, що контролюються урядом та на яких не ведуться бойові дії.

Опитано 2020 респондентів віком від 18 років.

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Теми: війнажертвиопитування
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