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Более трети украинцев имеют родственников или знакомых, которые погибли или ранены

Евгений КизиловПятница, 24 марта 2023, 14:56
Более трети украинцев имеют родственников или знакомых, которые погибли или ранены
Getty Images

37% украинцев имеют родственников или близких знакомых, которые погибли или получили ранения в результате полномасштабного вторжения России в Украину.

Источник: результаты опроса Центра Разумкова

Детали: Исследователи задавали респондентам следующий вопрос: Есть ли у Вас родственники или близкие знакомые (военные или гражданские), которые погибли или были ранены в результате военных действий или обстрелов после 24 февраля 2022 года?

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37% участников опроса дали утвердительный ответ.

4% сказали, что им трудно ответить.

 

Опрос проводился с 22 февраля по 1 марта только на тех территориях Украины, которые контролируются правительством и на которых не ведутся боевые действия.

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Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Темы: войнажертвыопрос
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