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РФ використала свій аналог американських "розумних" бомб на Сумщині – Defense Express

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 24 березня 2023, 14:52
РФ використала свій аналог американських розумних бомб на Сумщині – Defense Express
Фото: Defense Express

Росія використала свій аналог американських "розумних" бомб для удару по Сумщині в ніч проти 24 березня – ворог, імовірно, зміг почати їхнє виробництво.

Джерело: Defense Express із посиланням на отримані від джерел фото уламків

Деталі: Видання отримало фото уламків снаряду та ідентифікувало його як аналог плануючої бомби JDAM-ER, відомої як крилата "розумна" бомба, яка також є на озброєнні ЗСУ.

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Її перше використання зафіксовано 12 березня – в окупованому Донецьку. Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що всього окупанти скинули 11 плануючих бомб, частина з яких є аналогами JDAM-ER.

 

Дослівно: "З огляду на все, РФ змогла почати виробництво своїх аналогів JDAM-ER.

Аналогічні уламки були зафіксовані у Донецьку, де підтверджено використання комплекту, який перетворює звичайну 500-кг фугасну ФАБ-500М-62 на плануючу з корекцією за супутниковою навігацією (наявність інерціальної системи, як у повноцінному JDAM-ER, під питанням). Зокрема, про це говорить форма крил, а також кріплення.

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З огляду на фото, модуль в якому можуть розміщуватись елементи керування польотом боєприпасу вцілів. Це дозволить точно визначити систему навігації і якщо вона складається лише з супутникової – реалізувати боротьбу з цими аналогами JDAM-ER шляхом створення завад для GPS, ГЛОНАСС та інших подібних систем. 

Але у будь-якому випадку, найефективнішим засобом боротьби з цією загрозою є саме знищення носіїв цих бомб".

Більше деталей: Видання наголошує, що важливо дізнатися походження електронних компонентів, щоб ліквідувати канали їхнього постачання. 

Зокрема, визначити завод-виробник, складність виробництва такого виду боєприпасу у РФ, а також технологічний рівень виробництва, що дозволить оцінити реальні виробничі можливості.

Що цьому передувало:

  • В середині березня стало відомо, ЗСУ отримали від США високоточні авіабомби JDAM-ER, які, завдяки висувним крилам, здатні бити по цілях на відстані понад 70 км. 

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