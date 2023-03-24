Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ використала свій аналог американських "розумних" бомб на Сумщині – Defense Express

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 24 березня 2023, 15:52
РФ використала свій аналог американських розумних бомб на Сумщині – Defense Express
Фото: Defense Express

Росія використала свій аналог американських "розумних" бомб для удару по Сумщині в ніч проти 24 березня – ворог, імовірно, зміг почати їхнє виробництво.

Джерело: Defense Express із посиланням на отримані від джерел фото уламків

Деталі: Видання отримало фото уламків снаряду та ідентифікувало його як аналог плануючої бомби JDAM-ER, відомої як крилата "розумна" бомба, яка також є на озброєнні ЗСУ.

 

Її перше використання зафіксовано 12 березня – в окупованому Донецьку. Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що всього окупанти скинули 11 плануючих бомб, частина з яких є аналогами JDAM-ER.

 

Дослівно: "З огляду на все, РФ змогла почати виробництво своїх аналогів JDAM-ER.

Аналогічні уламки були зафіксовані у Донецьку, де підтверджено використання комплекту, який перетворює звичайну 500-кг фугасну ФАБ-500М-62 на плануючу з корекцією за супутниковою навігацією (наявність інерціальної системи, як у повноцінному JDAM-ER, під питанням). Зокрема, про це говорить форма крил, а також кріплення.

З огляду на фото, модуль в якому можуть розміщуватись елементи керування польотом боєприпасу вцілів. Це дозволить точно визначити систему навігації і якщо вона складається лише з супутникової – реалізувати боротьбу з цими аналогами JDAM-ER шляхом створення завад для GPS, ГЛОНАСС та інших подібних систем. 

ВІДЕО ДНЯ

Але у будь-якому випадку, найефективнішим засобом боротьби з цією загрозою є саме знищення носіїв цих бомб".

Більше деталей: Видання наголошує, що важливо дізнатися походження електронних компонентів, щоб ліквідувати канали їхнього постачання. 

Зокрема, визначити завод-виробник, складність виробництва такого виду боєприпасу у РФ, а також технологічний рівень виробництва, що дозволить оцінити реальні виробничі можливості.

Що цьому передувало:

  • В середині березня стало відомо, ЗСУ отримали від США високоточні авіабомби JDAM-ER, які, завдяки висувним крилам, здатні бити по цілях на відстані понад 70 км. 

Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоУ Лаврі сотні вірян зібралися на останнє богослужіння УПЦ МП

У Верховній Раді хочуть вдосканалити мобілізаційні заходи

В УПЦ МП пояснили, як зможуть залишитись в Лаврі

Негода спричинила знеструмлення в низці областей, ремонт мереж триває - Міненерго

відеоЗМІ: УПЦ МП не збирається йти з київської Лаври, подали позов

Померла легенда української художньої гімнастики Альбіна Дерюгіна

Усі новини...
Останні новини
14:53
СБУ затримала трьох колаборантів: серед них чиновниця міськради та псевдоміліціант
14:44
Український фотограф Євген Малолєтка став переможцем World Press Photo
14:39
Підпілля допомогло ЗСУ атакувати пункти управління та склади РФ – Спротив
14:38
Росія почала навчання з комплексами "Ярс", які нібито вражають цілі за 11 тисяч км
14:16
Російські спецслужби через підлітків "мінували" об'єкти в Україні – СБУ
14:07
Тотальний контроль: розвідка відстежує розміщення ядерної зброї у Білорусі
13:59
Загибель військових у центрі "Десна": ДБР каже, що здетонував артилерійський снаряд
13:50
МЗС Швеції викликало посла Росії через погрози щодо вступу в НАТО
13:49
Ексглава Держдепу Помпео, ймовірний конкурент Трампа, приїде в Україну - ЗМІ
13:46
Прем'єр Польщі про рішення МОК щодо російських спортсменів: Скандал і зрада спортивного духу
Усі новини...