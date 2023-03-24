РФ використала свій аналог американських "розумних" бомб на Сумщині – Defense Express

Росія використала свій аналог американських "розумних" бомб для удару по Сумщині в ніч проти 24 березня – ворог, імовірно, зміг почати їхнє виробництво.

Джерело: Defense Express із посиланням на отримані від джерел фото уламків

Деталі: Видання отримало фото уламків снаряду та ідентифікувало його як аналог плануючої бомби JDAM-ER, відомої як крилата "розумна" бомба, яка також є на озброєнні ЗСУ.

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Її перше використання зафіксовано 12 березня – в окупованому Донецьку. Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що всього окупанти скинули 11 плануючих бомб, частина з яких є аналогами JDAM-ER.

Дослівно: "З огляду на все, РФ змогла почати виробництво своїх аналогів JDAM-ER.

Аналогічні уламки були зафіксовані у Донецьку, де підтверджено використання комплекту, який перетворює звичайну 500-кг фугасну ФАБ-500М-62 на плануючу з корекцією за супутниковою навігацією (наявність інерціальної системи, як у повноцінному JDAM-ER, під питанням). Зокрема, про це говорить форма крил, а також кріплення.

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З огляду на фото, модуль в якому можуть розміщуватись елементи керування польотом боєприпасу вцілів. Це дозволить точно визначити систему навігації і якщо вона складається лише з супутникової – реалізувати боротьбу з цими аналогами JDAM-ER шляхом створення завад для GPS, ГЛОНАСС та інших подібних систем.

Але у будь-якому випадку, найефективнішим засобом боротьби з цією загрозою є саме знищення носіїв цих бомб".

Більше деталей: Видання наголошує, що важливо дізнатися походження електронних компонентів, щоб ліквідувати канали їхнього постачання.

Зокрема, визначити завод-виробник, складність виробництва такого виду боєприпасу у РФ, а також технологічний рівень виробництва, що дозволить оцінити реальні виробничі можливості.

Що цьому передувало: