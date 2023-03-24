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РФ использовала свой аналог американских "умных" бомб на Сумщине – Defense Express

Татьяна ЛозовенкоПятница, 24 марта 2023, 14:52
РФ использовала свой аналог американских умных бомб на Сумщине – Defense Express
Фото: Defense Express

Россия использовала свой аналог американских "умных" бомб для удара по Сумщине в ночь на 24 марта - враг, вероятно, смог начать их производство.

Источник:  Defense Express со ссылкой на полученные от источников фото обломков

Детали: Издание получило фото обломков снаряда и идентифицировало его как аналог планирующей бомбы JDAM-ER, также известной как крылатая "умная" бомба, которая есть в том числе на вооружении ВСУ.

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Ее первое использование зафиксировано 12 марта - в оккупированном Донецке. Воздушные силы ВСУ сообщали, всего оккупанты сбросили 11 планирующих бомб, часть из которых являются аналогами JDAM-ER.

 

Дословно: "Учитывая все, РФ смогла начать производство своих аналогов JDAM-ER.

Аналогичные обломки были зафиксированы в Донецке, где подтверждено использование комплекта, который превращает обычную 500-кг фугасную ФАБ-500М-62 в планирующую с коррекцией по спутниковой навигации (наличие инерциальной системы, как в полноценном JDAM-ER, под вопросом). В частности об этом говорит форма крыльев, а также крепления.

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Учитывая фото, модуль в котором могут размещаться элементы управления полетом боеприпаса уцелел. Это позволит точно определить систему навигации и если она состоит только из спутниковой - реализовать борьбу с этими аналогами JDAM-ER путем создания помех для GPS, ГЛОНАСС и других подобных систем. 

Но в любом случае, самым эффективным средством борьбы с этой угрозой является именно уничтожение носителей этих бомб".

Больше деталей: Издание отмечает, что важно узнать происхождение электронных компонентов, чтобы ликвидировать каналы их поставки. 

В частности, определить завод-производитель, сложность производства такого вида боеприпаса в РФ, а также технологический уровень производства, что позволит оценить реальные производственные возможности.

Что этому предшествовало:

  • В середине марта стало известно, ВСУ получили от США высокоточные авиабомбы JDAM-ER, которые, благодаря выдвижным крыльям, способны бить по целям на расстоянии более 70 км.

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