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Німеччина передала Україні інженерні машини Dachs та кулемети

"Європейська правда"П'ятниця, 24 березня 2023, 16:15

Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги, куди увійшли інженерні машини Dachs, кулемети та запчастини до бронетехніки.

Про це свідчить оновлений у п’ятницю, 24 березня, список на сайті федерального уряду Німеччини, пише "Європейська правда".

Згідно з інформацією німецького уряду, в Україну вже відправили:

  • три інженерні машини Dachs на базі німецького танка Leopard 2;
  • 100 кулеметів MG3 для танків Leopard 2, бойових машин піхоти Marder і Dachs;
  • запчастини для бронетехніки, такої як Leopard 2 і Marder;
  • 30 систем для виявлення дронів.

У попередньому пакеті допомоги в березні Німеччина передала Україні артилерійські снаряди калібру 155 мм та ракети для систем залпового вогню MARS II.

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Теми: НімеччинаУкраїназброядопомога Україні
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