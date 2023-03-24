Німеччина передала Україні інженерні машини Dachs та кулемети
П'ятниця, 24 березня 2023, 16:15
Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги, куди увійшли інженерні машини Dachs, кулемети та запчастини до бронетехніки.
Про це свідчить оновлений у п’ятницю, 24 березня, список на сайті федерального уряду Німеччини, пише "Європейська правда".
Згідно з інформацією німецького уряду, в Україну вже відправили:
- три інженерні машини Dachs на базі німецького танка Leopard 2;
- 100 кулеметів MG3 для танків Leopard 2, бойових машин піхоти Marder і Dachs;
- запчастини для бронетехніки, такої як Leopard 2 і Marder;
- 30 систем для виявлення дронів.
У попередньому пакеті допомоги в березні Німеччина передала Україні артилерійські снаряди калібру 155 мм та ракети для систем залпового вогню MARS II.
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