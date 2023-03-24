Германия передала Украине инженерные машины Dachs и пулеметы
Пятница, 24 марта 2023, 15:15
Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи, куда вошли инженерные машины Dachs, пулеметы и запчасти к бронетехнике.
Об этом свидетельствует обновленный в пятницу, 24 марта, список на сайте федерального правительства Германии, пишет "Европейская правда".
Согласно информации немецкого правительства, в Украину уже отправили:
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- три инженерные машины Dachs на базе немецкого танка Leopard 2;
- 100 пулеметов MG3 для танков Leopard 2, боевых машин пехоты Marder и Dachs;
- запчасти для бронетехники, такой как Leopard 2 и Marder;
- 30 систем для обнаружения дронов.
В предыдущем пакете помощи в марте Германия передала Украине артиллерийские снаряды калибра 155 мм и ракеты для систем залпового огня MARS II.