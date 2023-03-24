Германия передала Украине инженерные машины Dachs и пулеметы

Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи, куда вошли инженерные машины Dachs, пулеметы и запчасти к бронетехнике.

Об этом свидетельствует обновленный в пятницу, 24 марта, список на сайте федерального правительства Германии, пишет "Европейская правда".

Согласно информации немецкого правительства, в Украину уже отправили:

три инженерные машины Dachs на базе немецкого танка Leopard 2;

100 пулеметов MG3 для танков Leopard 2, боевых машин пехоты Marder и Dachs;

запчасти для бронетехники, такой как Leopard 2 и Marder;

30 систем для обнаружения дронов.

В предыдущем пакете помощи в марте Германия передала Украине артиллерийские снаряды калибра 155 мм и ракеты для систем залпового огня MARS II.