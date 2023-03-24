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Миколаїв завершує опалювальний сезон 

Альона Мазуренко П'ятниця, 24 березня 2023, 16:33
Миколаїв завершує опалювальний сезон 
ОПАЛЕННЯ, ФОТО УП

Міський голова Миколаєва Олег Сєнкевич повідомив, що в місті вирішили завершити опалювальний сезон – протягом 5 днів подачу тепла припинять до всіх житлових будинків.

Джерело: Сєнкевич у Telegram

Дослівно: "Протягом 5 днів теплопостачальні підприємства міста припинять подачу тепла до всіх об’єктів, крім лікувальних закладів та деяких об'єктів соціальної сфери".

Деталі: За рішенням виконавчого комітету міськради розрахунки вартості послуг, нарахування пільг та субсидій будуть здійснювати, враховуючи фактичні дати відключення житлових будинків від теплопостачання.

За словами мера, це рішення також означає, що теплопостачальні підприємства вже починають підготовку до наступного опалювального сезону.

Сєнкевич повідомив, що провів нараду із керівниками ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" та ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ": "Запланували ремонт мереж та оновлення обладнання. Будемо інформувати про відповідні роботи".

Теми: Миколаївопалення
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