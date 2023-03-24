Николаев завершает отопительный сезон

Городской голова Николаева Олег Сенкевич сообщил, что в городе решили завершить отопительный сезон - в течение 5 дней подачу тепла прекратят во все жилые дома.

Источник: Сенкевич в Telegram

Дословно: "В течение 5 дней теплоснабжающие предприятия города прекратят подачу тепла ко всем объектам, кроме лечебных учреждений и некоторых объектов социальной сферы".

Детали: По решению исполнительного комитета горсовета расчеты стоимости услуг, начисление льгот и субсидий будут осуществлять, учитывая фактические даты отключения жилых домов от теплоснабжения.

По словам мэра, это решение также означает, что теплоснабжающие предприятия уже начинают подготовку к следующему отопительному сезону.

Сенкевич сообщил, что провел совещание с руководителями ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" и ЧАО "Николаевская ТЭЦ": "Запланировали ремонт сетей и обновление оборудования. Будем информировать о соответствующих работах".