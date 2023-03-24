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США ввели нові санкції проти Білорусі: у списку - літак Лукашенка та ЦВК

"Європейська правда"П'ятниця, 24 березня 2023, 17:18

Міністерство фінансів США оголосило про введення нового раунду санкцій проти Білорусі: обмеження запровадили проти трьох юридичних та дев'ятьох фізичних осіб. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Мінфіну США.

Під санкції потрапили, зокрема, "Білоруський автомобільний завод" ("БелАЗ"),  "Мінський автомобільний завод" ("МАЗ") та ЦВК Білорусі.

Серед фізичних осіб, які поповнили санкційний список, - директор "БелАЗу" Сергій Никифорович, керівник "МАЗу"  Валерій Іванкович та семеро членів ЦВК Білорусі.

Також санкції ввели проти розкішного літака, яким користується самопроголошений президент Александр Лукашенко.

"Лукашенко має ексклюзивний доступ до (літака. - Ред.) EW-001PA та інших розкішних літаків і використовує їх для особистих поїздок. Крім того, Лукашенко використовував EW-001PA зі своєю родиною та іншими членами свого оточення для міжнародних поїздок", - пояснили у міністерстві.

У відомстві підкреслили, що авторитарний режим Лукашенка покладається на державні підприємства та ключових чиновників для отримання значних доходів, які дозволяють здійснювати репресії проти білоруського народу. 

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"Ми, як і раніше, віддані тому, щоб покарати режим Лукашенка за придушення демократії та підтримку війни, яку обрав Путін", - прокоментував заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

Між тим, минулого тижня Європейський парламент затвердив резолюцію, що закликає до подальших санкцій проти Білорусі. У ЄП мотивують санкції новими тюремними вироками, які оголосив режим Лукашенка.

Зокрема, 6 березня лідерку опозиції Білорусі Світлану Тихановську засудили до 15 років позбавлення волі в колонії загального режиму.

Теми: СШАБілорусьсанкціїЛукашенко
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