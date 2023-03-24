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США ввели новые санкции против Беларуси: в списке - самолет Лукашенко и ЦИК

"Европейская правда"Пятница, 24 марта 2023, 16:18

Министерство финансов США объявило о введении нового раунда санкций против Беларуси: ограничения ввели против трех юридических и девяти физических лиц.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Минфина США.

Под санкции попали, в частности, "Белорусский автомобильный завод" ("БелАЗ"), "Минский автомобильный завод" ("МАЗ") и Центральная избирательная комиссия Беларуси.

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Среди физических лиц, которые пополнили санкционный список, - директор "БелАЗа" Сергей Никифорович, руководитель "МАЗа" Валерий Иванкович и семь членов ЦИК Беларуси.

Также санкции ввели против частного самолета, которым пользуется самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.

"Лукашенко имеет эксклюзивный доступ к (самолету. - Ред.) EW-001PA и другим частным самолетам и использует их для личных поездок. Кроме того, Лукашенко использовал EW-001PA со своей семьей и другими членами своего окружения для международных поездок", - пояснили в министерстве.

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В ведомстве подчеркнули, что авторитарный режим Лукашенко полагается на государственные предприятия и ключевых чиновников для получения значительных доходов, которые позволяют осуществлять репрессии против белорусского народа.

"Мы по-прежнему привержены тому, чтобы наказать режим Лукашенко за подавление демократии и поддержку войны, которую выбрал Путин", - прокомментировал заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.

Между тем на прошлой неделе Европейский парламент утвердил резолюцию, призывающую к дальнейшим санкциям против Беларуси. В ЕП мотивируют санкции новыми тюремными приговорами, которые объявил режим Лукашенко.

В частности, 6 марта лидера оппозиции Беларуси Светлану Тихановскую приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Темы: СШАБеларусьсанкцииЛукашенко
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