Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США ввели новые санкции против Беларуси: в списке - самолет Лукашенко и ЦИК

"Европейская правда"Пятница, 24 марта 2023, 17:18

Министерство финансов США объявило о введении нового раунда санкций против Беларуси: ограничения ввели против трех юридических и девяти физических лиц.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Минфина США.

Под санкции попали, в частности, "Белорусский автомобильный завод" ("БелАЗ"), "Минский автомобильный завод" ("МАЗ") и Центральная избирательная комиссия Беларуси.

Среди физических лиц, которые пополнили санкционный список, - директор "БелАЗа" Сергей Никифорович, руководитель "МАЗа" Валерий Иванкович и семь членов ЦИК Беларуси.

Также санкции ввели против частного самолета, которым пользуется самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.

"Лукашенко имеет эксклюзивный доступ к (самолету. - Ред.) EW-001PA и другим частным самолетам и использует их для личных поездок. Кроме того, Лукашенко использовал EW-001PA со своей семьей и другими членами своего окружения для международных поездок", - пояснили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что авторитарный режим Лукашенко полагается на государственные предприятия и ключевых чиновников для получения значительных доходов, которые позволяют осуществлять репрессии против белорусского народа.

ВИДЕО ДНЯ

"Мы по-прежнему привержены тому, чтобы наказать режим Лукашенко за подавление демократии и поддержку войны, которую выбрал Путин", - прокомментировал заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.

Между тем на прошлой неделе Европейский парламент утвердил резолюцию, призывающую к дальнейшим санкциям против Беларуси. В ЕП мотивируют санкции новыми тюремными приговорами, которые объявил режим Лукашенко.

В частности, 6 марта лидера оппозиции Беларуси Светлану Тихановскую приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Темы: СШАБеларусьсанкцииЛукашенко
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Украинские танкисты завершили обучение в Британии

Зеленский: Неправильно, когда у бойцов ощущение, что для многих в тылу война закончилась

видео, дополненоИз Авдеевки эвакуируют коммунальщиков, отключат мобильную связь

обновлено от 16:36В Тульской области РФ упал беспилотник, есть пострадавшие

Отбор к Евро-2024: Украина проигрывала в первом матче во главе с Ротанем

НБУ больше не будет прибегать к "опасному" печатанию денег - Пышный

Все новости...
США
Нефть снова дешевеет на фоне заявлений, что пополнение стратегического запаса в США может продолжаться годами
Блинкен предположил, что не все территории Украина будет возвращать военным путем
США проверяют, помогали ли Credit Suisse и UBS россиянам избегать санкций – СМИ
Последние новости
04:45
Украинские танкисты завершили обучение в Британии
03:49
Экс-беркутовец Астахов издевался над вывезенными в Крым украинскими детьми – СМИ
02:34
"Он – сатана". В России набирает огласку запись разговора, вероятно, продюсера Пригожина и миллиардера Ахмедова с критикой Путина
01:15
Набор в "Гвардию наступления" завершается, поступило более 16 тыс. заявок
00:34
видеоПрезидент встретился с Орландо Блумом и командой ЮНИСЕФ
00:14
Зеленский анонсирует шаги для защиты от внешних и внутренних угроз
00:11
Сумщина: россияне били по 2 громадам
00:05
Зеленский: Неправильно, когда у бойцов ощущение, что для многих в тылу война закончилась
23:52
Израиль: Нетаньяху уволил министра обороны после критики судебной реформы
23:21
В Беларуси стало меньше российских военных – ГПСУ
Все новости...