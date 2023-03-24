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У Чернівцях продавали відстрочку від мобілізації за $3 тисячі – ДБР

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 24 березня 2023, 16:49
У Чернівцях продавали відстрочку від мобілізації за $3 тисячі – ДБР
Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань викрило в Чернівцях правоохоронця та працівника військкомату, які видавали довідки для відстрочки від мобілізації для виїзду за кордон за 3 тисячі доларів.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: За інформацією слідства, правоохоронець розшукував потенційних "клієнтів", в тому числі тих, які найближчим часом хочуть виїхати з України, та пропонував їм одержати довідку про відстрочку від мобілізації. Вартість "послуги" становила приблизно 3 тис. доларів США.

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До схеми він залучив працівника військкомату, який підказував "клієнтам" до яких приватних лікарів варто звернутися та на які проблеми зі здоров’ям поскаржитися, щоб отримати "правильні" результати.

Працівник військкомату передавав ці документи до військово-лікарської комісії, у якої просив "по знайомству" не призначати додаткових обстежень у лікарів та прийняти рішення щодо надання відстрочки від мобілізації.

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ДБР затримало правоохоронця під час одержання чергової суми неправомірної вигоди, того ж дня йому було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК України (отримання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави). 

Наразі його звільнено зі служби, суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Працівника військкомату підозрюють у пособництві до цього злочину (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Теми: ДБРЧернівцімобілізація
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