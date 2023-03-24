Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Чернівцях продавали відстрочку від мобілізації за $3 тисячі – ДБР

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 24 березня 2023, 17:49
У Чернівцях продавали відстрочку від мобілізації за $3 тисячі – ДБР
Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань викрило в Чернівцях правоохоронця та працівника військкомату, які видавали довідки для відстрочки від мобілізації для виїзду за кордон за 3 тисячі доларів.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: За інформацією слідства, правоохоронець розшукував потенційних "клієнтів", в тому числі тих, які найближчим часом хочуть виїхати з України, та пропонував їм одержати довідку про відстрочку від мобілізації. Вартість "послуги" становила приблизно 3 тис. доларів США.

До схеми він залучив працівника військкомату, який підказував "клієнтам" до яких приватних лікарів варто звернутися та на які проблеми зі здоров’ям поскаржитися, щоб отримати "правильні" результати.

Працівник військкомату передавав ці документи до військово-лікарської комісії, у якої просив "по знайомству" не призначати додаткових обстежень у лікарів та прийняти рішення щодо надання відстрочки від мобілізації.

ДБР затримало правоохоронця під час одержання чергової суми неправомірної вигоди, того ж дня йому було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК України (отримання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави). 

ВІДЕО ДНЯ

Наразі його звільнено зі служби, суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Працівника військкомату підозрюють у пособництві до цього злочину (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Теми: ДБРЧернівцімобілізація
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Українські танкісти завершили навчання у Британії

Зеленський: Неправильно, коли у бійців відчуття, що для багатьох у тилу війна закінчилась

відео, доповненоІз Авдіївки евакуюють комунальників, вимкнуть мобільний зв'язок

оновлено від 16:36У Тульській області РФ впав безпілотник, є постраждалі

Відбір до Євро-2024: Україна програла у першому матчі на чолі з Ротанем

НБУ більше не вдаватиметься до "небезпечного" друкування грошей – Пишний

Усі новини...
ДБР
На Львівщині затримали правоохоронців: хотіли нажитися на допомозі ЗСУ
Підозрюваного у держзраді Кузьміна заочно арештували
Смерть бійця ТРО на кордоні з Білоруссю: у ДБР розповіли про хід розслідування
Останні новини
04:45
Українські танкісти завершили навчання у Британії
03:49
Ексберкутівець Астахов знущався над вивезеними до Криму українськими дітьми – ЗМІ
02:34
"Він – сатана". У Росії набирає розголосу запис розмови, ймовірно, продюсера Пригожина і мільярдера Ахмедова з критикою Путіна
01:15
Набір до "Гвардії наступу" завершується, надійшло понад 16 тис. заявок
00:34
відеоПрезидент зустрівся з Орландо Блумом і командою ЮНІСЕФ
00:14
Зеленський анонсує кроки для захисту від зовнішніх і внутрішніх загроз
00:11
Сумщина: росіяни били по 2 громадах
00:05
Зеленський: Неправильно, коли у бійців відчуття, що для багатьох у тилу війна закінчилась
23:52
Ізраїль: Нетаньягу звільнив міністра оборони після критики судової реформи
23:21
У Білорусі поменшало російських військових – ДПСУ
Усі новини...