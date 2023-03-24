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В Черновцах продавали отсрочку от мобилизации за $3 тысячи - ГБР

Татьяна ЛозовенкоПятница, 24 марта 2023, 17:49
В Черновцах продавали отсрочку от мобилизации за $3 тысячи - ГБР
Фото: ГБР

ГБР разоблачила в Черновцах правоохранителя и работника военкомата, которые выдавали справки для отсрочки от мобилизации для выезда за границу за 3 тысячи долларов.

Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований

Детали: По информации следствия, правоохранитель разыскивал потенциальных "клиентов", в том числе тех, которые в ближайшее время хотят уехать из Украины, и предлагал им получить справку об отсрочке от мобилизации. Стоимость "услуги" составляла примерно 3 тыс. долларов США.

К схеме он привлек работника военкомата, который подсказывал "клиентам" к каким частным врачам стоит обратиться и на какие проблемы со здоровьем пожаловаться, чтобы получить "правильные" результаты.

Работник военкомата передавал эти документы в военно-врачебную комиссию, у которой просил "по знакомству" не назначать дополнительных обследований у врачей и принять решение о предоставлении отсрочки от мобилизации.

ГБР задержало правоохранителя во время получения очередной суммы неправомерной выгоды, в тот же день ему было сообщено о подозрении. Сейчас он уволен со службы, суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

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Правоохранитель получил подозрение по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Работника военкомата подозревают в пособничестве к этому преступлению (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Темы: ГБРЧерновцымобилизация
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