Зеленський звільнив з посади радника міністра Камишіна: радив лише 20 днів
П'ятниця, 24 березня 2023, 20:42
Президент Володимир Зеленський звільнив з посади позаштатного радника колишнього голову "Укрзалізниці" і чинного міністра зі стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.
Джерело: відповідний указ на сайті президента
Дослівно: "Увільнити КАМИШІНА Олександра Миколайовича від виконання обов'язків Радника Президента України (поза штатом)".
Деталі: Документ датований 24-м березня.
Що передувало: 3 березня Зеленський призначив Камишіна своїм позаштатним радником.
21 березня Верховна Рада призначила колишнього очільника "Укрзалізниці" Олександра Камишіна новим міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.