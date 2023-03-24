Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський звільнив з посади радника міністра Камишіна: радив лише 20 днів

Євген КізіловП'ятниця, 24 березня 2023, 20:42
Зеленський звільнив з посади радника міністра Камишіна: радив лише 20 днів
Олександр Камишін, фото: latifundist

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади позаштатного радника колишнього голову "Укрзалізниці" і чинного міністра зі стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

Джерело: відповідний указ на сайті президента

Дослівно: "Увільнити КАМИШІНА Олександра Миколайовича від виконання обов'язків Радника Президента України (поза штатом)".

Деталі: Документ датований 24-м березня.

Що передувало: 3 березня Зеленський призначив Камишіна своїм позаштатним радником.

21 березня Верховна Рада призначила колишнього очільника "Укрзалізниці" Олександра Камишіна новим міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.

Теми: ЗеленськийКабінет міністрівзвільнення
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Резніков про контрнаступ: Планується на кількох напрямках, може бути у квітні-травні  

Нацбанк покращить прогноз зростання економіки на 2023 рік

У Кремлі прогнозують тривалу гібридну війну, тому росіяни мають "об'єднатися навколо Путіна"

фотоУ Лаврі сотні вірян зібралися на останнє богослужіння УПЦ МП

У Верховній Раді хочуть вдосканалити мобілізаційні заходи

В УПЦ МП пояснили, як зможуть залишитись в Лаврі

Усі новини...
Зеленський
Зеленський – бійцям, які дали найкращий результат: Дякую за влучність і вирахувані позиції ворога
В МЗС Китаю уникають відповіді на запитання про переговори Сі з Зеленським
Зеленський вручив нагороди бійцям СБУ та Нацгвардії
Останні новини
15:54
Резніков про контрнаступ: Планується на кількох напрямках, може бути у квітні-травні  
15:53
Путін визнав, що санкції шкодять російській економіці
15:50
відеоПутін запевнив росіян, що у 2022 році вони жили довше, ніж зазвичай
15:47
фотоВідомий мандрівник став амбасадором United 24
15:31
Європа дозволила Україні імпортувати більше електроенергії
15:18
Захисники знищили човен російської ДРГ у районі Дніпровських островів
15:18
Нацбанк покращить прогноз зростання економіки на 2023 рік
15:10
Техногіганти скорочують етичні команди для штучного інтелекту: побоювання щодо безпеки
15:06
Дунайське пароплавство може продати свій пасажирський флот через збитки
14:53
фотоСБУ затримала трьох колаборантів: серед них чиновниця міськради та псевдоміліціант
Усі новини...