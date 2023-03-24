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Зеленський звільнив з посади радника міністра Камишіна: радив лише 20 днів

Євген КізіловП'ятниця, 24 березня 2023, 19:42
Зеленський звільнив з посади радника міністра Камишіна: радив лише 20 днів
Олександр Камишін, фото: latifundist

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади позаштатного радника колишнього голову "Укрзалізниці" і чинного міністра зі стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

Джерело: відповідний указ на сайті президента

Дослівно: "Увільнити КАМИШІНА Олександра Миколайовича від виконання обов'язків Радника Президента України (поза штатом)".

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Деталі: Документ датований 24-м березня.

Що передувало: 3 березня Зеленський призначив Камишіна своїм позаштатним радником.

21 березня Верховна Рада призначила колишнього очільника "Укрзалізниці" Олександра Камишіна новим міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.

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Теми: ЗеленськийКабінет міністрівзвільнення
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