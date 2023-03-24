Зеленский уволил с должности советника министра Камышина: советовал всего 20 дней
Пятница, 24 марта 2023, 19:42
Президент Владимир Зеленский уволил с должности внештатного советника бывшего главу "Укрзализныци" и действующего министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина.
Источник: соответствующий указ на сайте президента
Дословно: "Освободить Камышина Александра Николаевича от исполнения обязанностей Советника Президента Украины (вне штата)".
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Детали: Документ датирован 24-м марта.
Что предшествовало: 3 марта Зеленский назначил Камышина своим внештатным советником.
21 марта Верховная Рада назначила бывшего главу "Укрзализныци" Александра Камышина новым министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
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