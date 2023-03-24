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Армія РФ намагається взяти Авдіївку в кільце, але вже видихається – Сили оборони

Олена РощінаП'ятниця, 24 березня 2023, 21:43
Армія РФ намагається взяти Авдіївку в кільце, але вже видихається – Сили оборони
Олексій Дмитрашківський, скриншот

Авдіївський напрямок наразі є одним з найгарячіших на фронті, але й там російські загарбники "видихаються", як і на бахмутському напрямку.

Джерело: речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі національного телемарафону вдень 24 березня

Пряма мова: "У районі Авдіївки не так щоб уже зовсім дуже гаряче, але ворог продовжує атакувати і саму Авдіївку – намагається взяти її в кільце. Також бойові дії йдуть у напрямку Мар’їнки, там ворог також намагається атакувати наші позиції.

Загалом за минулу добу ворог 31 раз атакував донецький напрямок, из них 15 – це авдіївський напрямок. Сім нічних штурмових дій, на які ворог спромігся, – також був авдіївський напрямок…

Тиждень-два тому були дні, коли росіяни атакували по 95 раз на добу на одному напрямку. Тобто можна сказати, що ворог також видихається. І на минулому тижні уже включав резерви – це був підрозділ 98 бригади десантної і дві роти танкові, які долучалися до бойових дій.

Можна сміливо сказати, що ворог основні свої сили вже вичерпав, зазнав досить великих втрат особового складу і техніки. Лише за минулу добу ворог втратив більш трьох рот особового складу вбитими та пораненими".

Деталі: За словами Дмитрашківського, на авдіївському й мар’їнському напрямку – "найгарячіше, але втрат територій за ніч не відбулося". 

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Вугледарський напрямок – дещо спокійніший, ніж авдіївський і мар’їнський. Росіяни там зазнали серйозних втрат у живій силі і техніці, а відновитися їм навряд чи вдасться, враховуючи "постійну бавовну" (вибухи) в Мелітополі й Бердянську, сказав Дмитрашківський.

Із приводу того, що в Запорізькій області росіяни "ведуть оборонні дії", то речник Сил оборони Таврійського напрямку пояснив, що про контрнаступ говорити зарано. Але росіяни очікують там контрнаступу і тому удосконалюють свої оборонні рубежі, сказав Дмитрашківський.

Теми: війнаАвдіївкаДонецька областьЗапорізька область
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