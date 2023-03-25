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Бойовики атакували американські військові бази, США відповіли авіаударами

Субота, 25 березня 2023, 03:04
Бойовики атакували американські військові бази, США відповіли авіаударами
фото: Getty Images

Бойовики, яких підтримує Іран, здійснили ракетний обстріл американської військових баз, США вдарили у відповідь.

Джерело: речник Пентагону Патрік Райдер, цитує Укрінформ

Деталі: За даними військово відомства США, за останні 24 години було здійснено дві атаки. Під час останньої – вранці у п'ятницю – було випущено щонайменше 10 ракет.

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Вважають, що напад здійснили групи, лояльні до іранського Корпусу вартових ісламської революції.

"Внаслідок атаки ніхто не постраждав, жодної шкоди техніці чи спорудам завдано не було", – сказав речник.

Одна з ракет не долетіла до бази приблизно на три милі, проте влучила в житловий будинок, завдавши значних пошкоджень, а також незначних поранень двом жінкам і двом дітям.

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Однак під час попереднього удару в четвер загинув американський працівник за контрактом, також зазнали поранень п'ятеро військовослужбовців США і ще один працівник.

У відповідь США завдали по бойовиках повітряних ударів.

Коментуючи їх ефективність, Райдер зауважив: "Ми продовжуємо оцінювати результати наших ударів. Перші ознаки свідчать про те, що об'єкти знищені".

"Я не говоритиму про потенційні майбутні операції, окрім того, що ми завжди залишаємо за собою право на адекватну відповідь", – додав він.

Теми: СиріяІранСША
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