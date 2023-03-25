Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Боевики атаковали американские военные базы, США ответили авиаударами

Суббота, 25 марта 2023, 03:04
Боевики атаковали американские военные базы, США ответили авиаударами
фото: Getty Images

Боевики, которых поддерживает Иран, совершили ракетный обстрел американской военных баз, США ударили в ответ.

Источник: представитель Пентагона Патрик Райдер, цитирует Укринформ

Детали: По данным военного ведомства США, за последние 24 часа было совершено две атаки. Во время последней – утром в пятницу – было выпущено не менее 10 ракет.

Реклама:

Считается, что нападение совершили группы, лояльные к иранскому Корпусу стражей исламской революции.

"В результате атаки никто не пострадал, никакого ущерба технике или сооружениям нанесено не было", – сказал спикер.

Одна из ракет не долетела до базы примерно на три мили, однако попала в жилой дом, нанеся значительные повреждения, а также незначительные ранения двум женщинам и двум детям.

ВИДЕО ДНЯ

Однако во время предыдущего удара в четверг погиб американский работник по контракту, также получили ранения пятеро военнослужащих США и еще один работник.

В ответ США нанесли по боевикам воздушные удары.

Комментируя их эффективность, Райдер отметил: "Мы продолжаем оценивать результаты наших ударов. Первые признаки свидетельствуют о том, что объекты уничтожены".

"Я не буду говорить о потенциальных будущих операциях, кроме того, что мы всегда оставляем за собой право на адекватный ответ", – добавил он.

Темы: СирияИранСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 18 погибших и 108 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Сирия
Группировка ИГИЛ объявила о гибели своего лидера
В США сообщили о втором за неделю опасном инциденте с российским самолетом в Сирии
Пентагон назвал атаку истребителя РФ на американский дрон "опасной"
Последние новости
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали мгновенно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
Все новости...
Реклама: