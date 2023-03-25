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Боевики атаковали американские военные базы, США ответили авиаударами

Суббота, 25 марта 2023, 04:04
Боевики атаковали американские военные базы, США ответили авиаударами
фото: Getty Images

Боевики, которых поддерживает Иран, совершили ракетный обстрел американской военных баз, США ударили в ответ.

Источник: представитель Пентагона Патрик Райдер, цитирует Укринформ

Детали: По данным военного ведомства США, за последние 24 часа было совершено две атаки. Во время последней – утром в пятницу – было выпущено не менее 10 ракет.

Считается, что нападение совершили группы, лояльные к иранскому Корпусу стражей исламской революции.

"В результате атаки никто не пострадал, никакого ущерба технике или сооружениям нанесено не было", – сказал спикер.

Одна из ракет не долетела до базы примерно на три мили, однако попала в жилой дом, нанеся значительные повреждения, а также незначительные ранения двум женщинам и двум детям.

Однако во время предыдущего удара в четверг погиб американский работник по контракту, также получили ранения пятеро военнослужащих США и еще один работник.

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В ответ США нанесли по боевикам воздушные удары.

Комментируя их эффективность, Райдер отметил: "Мы продолжаем оценивать результаты наших ударов. Первые признаки свидетельствуют о том, что объекты уничтожены".

"Я не буду говорить о потенциальных будущих операциях, кроме того, что мы всегда оставляем за собой право на адекватный ответ", – добавил он.

Темы: СирияИранСША
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