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Сенатори обох партій закликали Байдена надати МКС докази воєнних злочинів Росії

Ольга Глущенко Субота, 25 березня 2023, 04:45
Сенатори обох партій закликали Байдена надати МКС докази воєнних злочинів Росії
фото: twitter ЄП

Двопартійна група сенаторів закликає президента Штатів Джо Байдена надати МКС докази воєнних злочинів Росії

Джерело: лист сенаторів, CNN

Деталі: Законодавці заявили, що вони "вітають значну допомогу", яку адміністрація надала для документування можливих злочинів під час війни Росії в Україні.

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Водночас у листі йдеться, що вони визнають роль Міжнародного кримінального суду в розслідуванні таких інцидентів і закликають адміністрацію Байдена підтримати МКС і поділитися доказами з прокурорами.

"Минулорічні двопартійні дії Конгресу щодо посилення цієї підтримки були зроблені у співпраці з вашою адміністрацією, щоб збалансувати всі точки зору на відносини США з МКС.

Проте через кілька місяців після того, як МКС працює над створенням справ проти російських чиновників, включаючи самого Путіна, Сполучені Штати, як повідомляється, все ще не поділилися ключовими доказами, які могли б допомогти в їх переслідуванні", – йдеться в листі.

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Просування міжнародних розслідувань є важливим для того, аби "Путін та інші особи з його оточення чітко знали, що відповідальність і правосуддя за їхні злочини неминучі", – пишуть сенатори.

Нагадаємо: Минулого тижня Палата досудового провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна та Марії Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що європейські держави-підписанти Римського статуту повинні виконати ордер на арешт Путіна й видати його Міжнародному кримінальному суду. Водночас в Угорщині, яка є підписантом договору, сказали, що цього не робитимуть.

Детально про те, що означає це рішення МКС, дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди" та читайте у статті Суд замість трибуналу? Що означає ордер з Гааги на арешт Путіна та чому цього недостатньо

Теми: СШАвійнаРосія
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