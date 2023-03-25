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Сенаторы обеих партий призвали Байдена предоставить МКС доказательства военных преступлений России

Ольга ГлущенкоСуббота, 25 марта 2023, 04:45
Сенаторы обеих партий призвали Байдена предоставить МКС доказательства военных преступлений России
фото: twitter ЕП

Двухпартийная группа сенаторов призывает президента Штатов Джо Байдена предоставить МУС доказательства военных преступлений России

Источник: письмо сенаторов, CNN

Детали: Законодатели заявили, что они "приветствуют значительную помощь", которую администрация предоставила для документирования возможных преступлений во время войны России в Украине.

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В то же время в письме говорится, что они признают роль Международного уголовного суда в расследовании таких инцидентов и призывают администрацию Байдена поддержать МУС и поделиться доказательствами с прокурорами.

"Прошлогодние двухпартийные действия Конгресса по усилению этой поддержки были сделаны в сотрудничестве с вашей администрацией, чтобы сбалансировать все точки зрения на отношения США с МУС.

Однако через несколько месяцев после того, как МУС работает над созданием дел против российских чиновников, включая самого Путина, Соединенные Штаты, как сообщается, все еще не поделились ключевыми доказательствами, которые могли бы помочь в их преследовании", – говорится в письме.

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Продвижение международных расследований является важным для того, чтобы "Путин и другие лица из его окружения четко знали, что ответственность и правосудие за их преступления неизбежны", – пишут сенаторы.

Напомним: На прошлой неделе Палата досудебного производства Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, уполномоченной президента РФ по правам ребенка.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что европейские государства-подписанты Римского статута должны выполнить ордер на арест Путина и выдать его Международному уголовному суду. В то же время в Венгрии, которая является подписантом договора, сказали, что этого делать не будут.

Подробно о том, что означает это решение МКС, смотрите в видеоблоге ЕвроПравды и читайте в статье Суд вместо трибунала? Что означает ордер из Гааги на арест Путина и почему этого мало.

Темы: СШАвойнаРосcия
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