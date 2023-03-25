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Захисники знищили гелікоптер Мі-24 і артилерійський підрозділ ворога – зведення

Ольга Глущенко Субота, 25 березня 2023, 06:34
Захисники знищили гелікоптер Мі-24 і артилерійський підрозділ ворога – зведення
ілюстративне фото гелікоптера, mil.in.ua

За минулу добу Сили оборони вдарили по 21 району зосередження загарбників, збили російські дрони, гелікоптер та знищили артилерійський підрозділ ворога.

Джерело: ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Українська авіація за минулу добу завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів.

В той же час захисники збили ворожий гелікоптер Мі-24 та 6 безпілотних літальних апаратів противника різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії, в свою чергу, уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження противника, два зенітно-ракетних комплекси, склад боєприпасів, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та 2 станції радіоелектронної боротьби".

"Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Наші захисники відбили на них 59 атак противника".

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Деталі: Протягом минулої доби Російська Федерація  завдала 50 авіаційних та 11 ракетних ударів,  здійснила 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів, загинули мирні люди.

Також противник здійснив обстріли в районах населених пунктів Городище Чернігівської області; Харківка, Студенок, Іскрисківщина, Ворожба, Білопілля, Річки і Миропілля Сумської області, а також  Басове, Ветеринарне, Козача Лопань, Гоптівка, Красне, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Амбарне і Тополі на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва та поблизу населених пунктів Гряниківка, Синьківка, Діброва, Білогорівка і Спірне. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кам’янка, Дворічна, Гряниківка, Западне, Куп’янськ, Піщане і Табаївка Харківської області; Стельмахівка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині, а також Терни та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, а також у районах Оріхово-Василівки, Богданівки, Іванівського та Ступочок Донецької області. Обстріляв населені пункти Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине, Залізне, Північне та Торецьк.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Марїнка, Новомихайлівка та Вугледар. Численних ворожих обстрілів зазнали Авдіївка, Тоненьке, Нетайлове, Ласточкине, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Водночас обстрілював населені пункти Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка і Степове на Запоріжжі та Берислав, Тягинка, Антонівка, Білозерка, Кізомис, Широка Балка та Херсон.

Українська авіація за минулу добу завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів.

В той же час захисники збили ворожий гелікоптер Мі-24 та 6 безпілотних літальних апаратів противника різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії, в свою чергу, уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження противника, два зенітно-ракетних комплекси, склад боєприпасів, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та 2 станції радіоелектронної боротьби.

Теми: безпілотникиавіавійнаГенштаб
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