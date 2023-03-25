Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Розвідка Британії: РФ повертається до оборонного плану після непереконливих спроб наступу

"Європейська правда"Субота, 25 березня 2023, 08:30
Розвідка Британії: РФ повертається до оборонного плану після непереконливих спроб наступу
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY

Прагнення російських військ стабілізувати лінію фронту свідчить про повернення РФ до оборонного оперативного плану після того як наступальні спроби не принесли переконливих результатів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії 25 березня.

Відзначається, що штурм російськими військами міста Бахмут на Донбасі значною мірою зупинився. За даними британської розвідки, це, ймовірно, насамперед, є наслідком значного виснаження російських сил.

Реклама:

Однак, зазначають у Міноборони Британії, Україна також зазнала значних втрат під час оборони міста.

"Ситуація в Росії також, ймовірно, погіршилася через напруженість у відносинах між Міністерством оборони Росії та групою Вагнера, які надають війська в цьому секторі" - йдеться в огляді.

Британська розвідка вказує, що Росія, ймовірно, змістила свій оперативний фокус на Авдіївку, що на південь від Бахмута, і на сектор Кремінна-Сватове на півночі - райони, де Росія, швидше за все, прагне лише стабілізувати лінію фронту.

ВІДЕО ДНЯ

"Це свідчить про загальне повернення до більш оборонного оперативного плану після непереконливих результатів спроб Росії провести загальний наступ з січня 2023 року" - йдеться в огляді.

Розвідка Британії раніше повідомляла, що російські сили дещо покращили своє становище під Кремінною, але загалом більше орієнтуються на оборону, аніж наступ.

Теми: Росіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Понад пів сотні одиниць російської техніки знищені за добу
Військові кораблі РФ були в районі "Північних потоків" за кілька днів до вибухів на них – ЗМІ
Росія має шукати партнерів, які відмовляться від видачі Путіна в Гаагу – спікер Держдуми
Росіяни обстріляли центр Краматорська, є руйнування
Останні новини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
Усі новини...
Реклама: