Разведка Британии: РФ возвращается к оборонительному плану после неубедительных попыток наступления

Стремление российских войск стабилизировать линию фронта свидетельствует о возвращении РФ к оборонительному оперативному плану после того как наступательные попытки не принесли убедительных результатов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании 25 марта.

Отмечается, что штурм российскими войсками города Бахмут на Донбассе в значительной степени остановился. По данным британской разведки, это, вероятно, прежде всего, является следствием значительного истощения российских сил.

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Однако отмечают в Минобороны Великобритании, Украина также понесла значительные потери при обороне города.

"Ситуация в России также, вероятно, ухудшилась из-за напряженности в отношениях между Министерством обороны России и группой Вагнера, которые предоставляют войска в этом секторе", - говорится в обзоре.

Британская разведка указывает, что Россия, вероятно, сместила свой оперативный фокус на Авдеевку, что к югу от Бахмута, и на сектор Кременная-Сватово на севере - районы, где Россия, скорее всего, стремится только стабилизировать линию фронта.

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"Это свидетельствует об общем возвращении к более оборонительному оперативному плану после неубедительных результатов попыток России провести общее наступление с января 2023 года" - говорится в обзоре.

Разведка Британии ранее сообщала, что российские силы несколько улучшили свое положение под Кременной, но в целом больше ориентируются на оборону, чем наступление.