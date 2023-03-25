Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Разведка Британии: РФ возвращается к оборонительному плану после неубедительных попыток наступления

"Европейская правда"Суббота, 25 марта 2023, 09:30
Разведка Британии: РФ возвращается к оборонительному плану после неубедительных попыток наступления
ФОТО GETTY

Стремление российских войск стабилизировать линию фронта свидетельствует о возвращении РФ к оборонительному оперативному плану после того как наступательные попытки не принесли убедительных результатов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании 25 марта.

Отмечается, что штурм российскими войсками города Бахмут на Донбассе в значительной степени остановился. По данным британской разведки, это, вероятно, прежде всего, является следствием значительного истощения российских сил.

Однако отмечают в Минобороны Великобритании, Украина также понесла значительные потери при обороне города.

"Ситуация в России также, вероятно, ухудшилась из-за напряженности в отношениях между Министерством обороны России и группой Вагнера, которые предоставляют войска в этом секторе", - говорится в обзоре.

Британская разведка указывает, что Россия, вероятно, сместила свой оперативный фокус на Авдеевку, что к югу от Бахмута, и на сектор Кременная-Сватово на севере - районы, где Россия, скорее всего, стремится только стабилизировать линию фронта.

"Это свидетельствует об общем возвращении к более оборонительному оперативному плану после неубедительных результатов попыток России провести общее наступление с января 2023 года" - говорится в обзоре.

ВИДЕО ДНЯ

Разведка Британии ранее сообщала, что российские силы несколько улучшили свое положение под Кременной, но в целом больше ориентируются на оборону, чем наступление.

Темы: Росcиявойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Резников о контрнаступлении: Планируется на нескольких направлениях, может быть в апреле-мае

Нацбанк улучшит прогноз роста экономики на 2023 год

В Кремле прогнозируют длительную гибридную войну, поэтому россияне должны "объединиться вокруг Путина"

фотоВ Лавре сотни верующих собрались на последнее богослужение УПЦ МП

В Верховной Раде хотят усовершенствовать мобилизационные мероприятия

В УПЦ МП объяснили, как смогут остаться в Лавре

Все новости...
Россияне завезут передвижные Дома культуры на оккупированные территории - ОВА
Военные корабли РФ были в районе "Северных потоков" за несколько дней до взрывов на них - СМИ
Россия должна искать партнеров, которые откажутся от выдачи Путина в Гаагу - спикер Госдумы
Россияне обстреляли центр Краматорска, есть разрушения
Последние новости
16:15
В "Дії" началось голосование за национальное жюри Евровидения 2023
15:54
Резников о контрнаступлении: Планируется на нескольких направлениях, может быть в апреле-мае
15:53
Путин признал, что санкции вредят российской экономике
15:50
видеоПутин заверил россиян, что в 2022 году они жили дольше, чем обычно
15:47
фотоИзвестный путешественник стал амбассадором United 24
15:31
Европа разрешила Украине импортировать больше электроэнергии
15:18
Защитники уничтожили лодку российской ДРГ в районе Днепровских островов
15:18
Нацбанк улучшит прогноз роста экономики на 2023 год
15:10
Техногиганты сокращают этические команды для искусственного интеллекта: опасения по безопасности
15:06
Дунайское пароходство может продать свой пассажирский флот из-за убытков
Все новости...