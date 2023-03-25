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Польща наполягатиме на закупівлі боєприпасів за межами ЄС: Снаряди Україні треба тут і зараз

"Європейська правда"Субота, 25 березня 2023, 14:06

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький планує переконувати партнерів в ЄС у потребі спільної закупівлі боєприпасів за межами Євросоюзу, оскільки снаряди Україні потрібні вже зараз, а в Європі їх недостатньо.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю RMF FM.

"У Брюсселі це такий собі секрет Полішинеля, що в Європі немає боєприпасів. З іншого боку, у світі є кілька регіонів, зокрема Південна Корея та Ізраїль, де таких боєприпасів набагато більше. Тому я розраховую на те, що наші спільні дискусії з Єврокомісією, кількома ключовими країнами, Німеччиною та Францією, призведуть до швидкого отримання боєприпасів, тому що Україна потребує їх тут і зараз" - заявив Моравецький.

Наразі Франція виступає проти закупівлі амуніції за межами Євросоюзу, наполягаючи на тому, щоб вигідні контракти йшли європейським фірмам.

"Я буду переконувати їх (Францію – ред.), тому що боєприпаси потрібні дуже швидко. Оскільки ми не маємо таких боєприпасів тут, в Європі, в достатній кількості, ми повинні купувати їх ззовні, так само, як Польща зараз купує суперсучасну зброю К2, К9 і Abrams з-за кордону" - зазначив прем’єр Польщі.

Водночас він визнав, що потрібна також згода, наприклад, Південної Кореї.

"З цього треба починати. Ми можемо це зробити тільки в тому випадку, якщо той, хто нам продає, дасть дозвіл на експорт, дасть дозвіл на передачу цих боєприпасів. Ми, звичайно, надійний партнер, тому будемо робити це тільки за згодою" - наголосив Моравецький.

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У той час як Південна Корея підписала великі угоди про постачання сотень танків, літаків та іншого озброєння члену НАТО Польщі з початку війни, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що закон його країни проти надання зброї країнам, що перебувають у конфлікті, ускладнює надання зброї Україні.

20 березня 17 країн Євросоюзу та Норвегія досягли згоди спільно виробляти і закуповувати боєприпаси, щоб поповнити свої запаси та задовольнити потреби України. Реалізація цього плану передбачає  надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів протягом 12 місяців.

Згодом до них приєдналися Польща та Іспанія.

Все про домовленість європейських держав читайте у статті: Снаряди в обхід Угорщини: як та на яких умовах ЄС спільно постачатиме боєприпаси Україні.

Теми: зброяПольщаЄСвійна
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