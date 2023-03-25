Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Польша будет настаивать на закупке боеприпасов за пределами ЕС: Снаряды Украине нужны здесь и сейчас

"Европейская правда"Суббота, 25 марта 2023, 13:06

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий планирует убеждать партнеров в ЕС в необходимости совместной закупки боеприпасов за пределами Евросоюза, поскольку снаряды Украине нужны уже сейчас, а в Европе их недостаточно.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью RMF FM.

"В Брюсселе это некий секрет Полишинеля, что в Европе нет боеприпасов. С другой стороны, в мире есть несколько регионов, в частности Южная Корея и Израиль, где таких боеприпасов гораздо больше. Поэтому я рассчитываю на то, что наши совместные дискуссии с Еврокомиссией, несколькими ключевыми странами, Германией и Францией, приведут к быстрому получению боеприпасов, потому что Украина нуждается в них здесь и сейчас", - заявил Моравецкий.

Реклама:

Сейчас Франция выступает против закупки амуниции за пределами Евросоюза, настаивая на том, чтобы выгодные контракты шли европейским фирмам.

"Я буду убеждать их (Францию - ред.), потому что боеприпасы нужны очень быстро. Поскольку мы не имеем таких боеприпасов здесь, в Европе, в достаточном количестве, мы должны покупать их извне, так же, как Польша сейчас покупает суперсовременное оружие К2, К9 и Abrams из-за рубежа", - отметил премьер Польши.

В то же время он признал, что нужно также согласие, например, Южной Кореи.

ВИДЕО ДНЯ

"С этого надо начинать. Мы можем это сделать только в том случае, если тот, кто нам продает, даст разрешение на экспорт, даст разрешение на передачу этих боеприпасов. Мы, конечно, надежный партнер, поэтому будем делать это только по согласию", - подчеркнул Моравецкий.

В то время как Южная Корея подписала крупные соглашения о поставках сотен танков, самолетов и другого вооружения члену НАТО Польше с начала войны, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что закон его страны против предоставления оружия странам, находящимся в конфликте, затрудняет предоставление оружия Украине.

20 марта 17 стран Евросоюза и Норвегия достигли соглашения совместно производить и закупать боеприпасы, чтобы пополнить свои запасы и удовлетворить потребности Украины. Реализация этого плана предусматривает предоставление Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов в течение 12 месяцев.

Впоследствии к ним присоединились Польша и Испания.

Все о договоренности европейских государств читайте в статье: Снаряды в обход Венгрии: как и на каких условиях ЕС совместно будет поставлять боеприпасы Украине.

Темы: оружиеПольшаЕСвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 18 погибших и 108 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
оружие
Артиллерийские системы и минометы: ВСУ приняли на вооружение очередные образцы иностранного оружия
Германия передала Украине танки Leopard 1 и радиолокационную систему TRML-4D
В Беларусь из России прибыл эшелон с ракетными комплексами "Искандер-М"
Последние новости
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали мгновенно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
Все новости...
Реклама: