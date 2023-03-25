Польша будет настаивать на закупке боеприпасов за пределами ЕС: Снаряды Украине нужны здесь и сейчас

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий планирует убеждать партнеров в ЕС в необходимости совместной закупки боеприпасов за пределами Евросоюза, поскольку снаряды Украине нужны уже сейчас, а в Европе их недостаточно.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью RMF FM.

"В Брюсселе это некий секрет Полишинеля, что в Европе нет боеприпасов. С другой стороны, в мире есть несколько регионов, в частности Южная Корея и Израиль, где таких боеприпасов гораздо больше. Поэтому я рассчитываю на то, что наши совместные дискуссии с Еврокомиссией, несколькими ключевыми странами, Германией и Францией, приведут к быстрому получению боеприпасов, потому что Украина нуждается в них здесь и сейчас", - заявил Моравецкий.

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Сейчас Франция выступает против закупки амуниции за пределами Евросоюза, настаивая на том, чтобы выгодные контракты шли европейским фирмам.

"Я буду убеждать их (Францию - ред.), потому что боеприпасы нужны очень быстро. Поскольку мы не имеем таких боеприпасов здесь, в Европе, в достаточном количестве, мы должны покупать их извне, так же, как Польша сейчас покупает суперсовременное оружие К2, К9 и Abrams из-за рубежа", - отметил премьер Польши.

В то же время он признал, что нужно также согласие, например, Южной Кореи.

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"С этого надо начинать. Мы можем это сделать только в том случае, если тот, кто нам продает, даст разрешение на экспорт, даст разрешение на передачу этих боеприпасов. Мы, конечно, надежный партнер, поэтому будем делать это только по согласию", - подчеркнул Моравецкий.

В то время как Южная Корея подписала крупные соглашения о поставках сотен танков, самолетов и другого вооружения члену НАТО Польше с начала войны, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что закон его страны против предоставления оружия странам, находящимся в конфликте, затрудняет предоставление оружия Украине.

20 марта 17 стран Евросоюза и Норвегия достигли соглашения совместно производить и закупать боеприпасы, чтобы пополнить свои запасы и удовлетворить потребности Украины. Реализация этого плана предусматривает предоставление Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов в течение 12 месяцев.

Впоследствии к ним присоединились Польша и Испания.

Все о договоренности европейских государств читайте в статье: Снаряды в обход Венгрии: как и на каких условиях ЕС совместно будет поставлять боеприпасы Украине.