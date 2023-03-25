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Ердоган у розмові з Путіним закликав його негайно припинити війну в Україні

Роман ПетренкоСубота, 25 березня 2023, 15:36

У телефонній розмові зі своїм російським колегою президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив необхідність "негайного припинення" війни в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Daily Sabah.

Ердоган вказав Путіну на "важливість значення, яке Туреччина надає негайному припиненню російсько-українського конфлікту шляхом переговорів", йдеться в заяві Управління комунікацій Туреччини.

Він також подякував Путіну за його "позитивну позицію щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи".

Туреччина, Організація Об'єднаних Націй, Росія та Україна підписали угоду в Стамбулі в липні минулого року, щоб відновити експорт зерна з трьох українських портів, які були заблоковані після початку війни в лютому.

Нагадаємо, 18 березня в уряді України повідомили про продовження зернової ініціативи на 120 днів, хоча Росія спершу погоджувалася лише на 60. Термін дії попереднього продовження угоди завершився 18 березня.

Ердоган і Путін також обговорили "кроки для зміцнення турецько-російських відносин", йдеться в заяві.

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Президент Туреччини заявив, що країни "можуть зробити подальші кроки на основі економічної співпраці, про яку домовилися в Сочі", маючи на увазі їхню зустріч у російському курортному місті в серпні минулого року.

Під час тих переговорів Ердоган і Путін домовилися збільшити обсяг двосторонньої торгівлі до 100 мільярдів доларів і зробити конкретні кроки для зміцнення енергетичної, торговельної та економічної співпраці.

Теми: ПутінЕрдоганвійна
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