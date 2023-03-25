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Эрдоган в разговоре с Путиным призвал его немедленно прекратить войну в Украине

Роман ПетренкоСуббота, 25 марта 2023, 15:36

В телефонном разговоре со своим российским коллегой президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил необходимость "немедленного прекращения" войны в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Daily Sabah.

Эрдоган указал Путину на "важность значения, которое Турция придает немедленному прекращению российско-украинского конфликта путем переговоров", говорится в заявлении Управления коммуникаций Турции.

Он также поблагодарил Путина за его "позитивную позицию относительно продолжения Черноморской зерновой инициативы".

Турция, Организация Объединенных Наций, Россия и Украина подписали соглашение в Стамбуле в июле прошлого года, чтобы возобновить экспорт зерна из трех украинских портов, которые были заблокированы после начала войны в феврале.

Напомним, 18 марта в правительстве Украины сообщили о продлении зерновой инициативы на 120 дней, хотя Россия сначала соглашалась только на 60. Срок действия предыдущего продления соглашения завершился 18 марта.

Эрдоган и Путин также обсудили "шаги для укрепления турецко-российских отношений", говорится в заявлении.

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Президент Турции заявил, что страны "могут предпринять дальнейшие шаги на основе экономического сотрудничества, о котором договорились в Сочи", имея в виду их встречу в российском курортном городе в августе прошлого года.

Во время тех переговоров Эрдоган и Путин договорились увеличить объем двусторонней торговли до 100 миллиардов долларов и предпринять конкретные шаги для укрепления энергетического, торгового и экономического сотрудничества.

Темы: ПутинЭрдоганвойна
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