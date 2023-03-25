Британія готує план розселення мігрантів на військових базах

Уряд Британії протягом кількох тижнів має намір оголосити про плани переселити мігрантів з готелів на військові бази або навіть на занедбані пороми.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

В уряді вже дали зрозуміти, що хочуть покласти край використанню готелів для розміщення шукачів притулку.

Попередні пропозиції щодо використання таборів відпочинку і студентських гуртожитків для мігрантів мають незначну підтримку.

"Ми завжди відверто говорили про безпрецедентний тиск на нашу систему надання притулку, спричинений значним збільшенням кількості небезпечних і нелегальних подорожей до країни", - заявив представник Міністерства внутрішніх справ Британії.

"Ми продовжуємо працювати в уряді та з місцевою владою, щоб визначити низку варіантів розміщення" – додав він.

Раніше цього місяця уряд виклав деталі нового закону, що забороняє в'їзд шукачам притулку, які прибувають на невеликих човнах через Ла-Манш - пропозиція, яку деякі благодійні організації вважають непрактичною і такою, що криміналізує зусилля тисяч справжніх біженців.

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Прем'єр-міністр Ріші Сунак зробив припинення прибуття човнів своїм ключовим пріоритетом після того, як кількість мігрантів, що прибувають на південне узбережжя Англії, злетіла до 45 000 минулого року.

Нагадаємо, Ріші Сунак і президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі в Парижі 10 березня погодили новий план протидії нелегальній міграції через протоку Ла-Манш, що розділяє дві держави.