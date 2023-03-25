Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Британия готовит план расселения мигрантов на военных базах

"Европейская правда"Суббота, 25 марта 2023, 17:45
Британия готовит план расселения мигрантов на военных базах
британские военные, иллюстративное фото Getty Images

Правительство Британии в течение нескольких недель намерено объявить о планах переселить мигрантов из отелей на военные базы или даже на заброшенные паромы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

В правительстве уже дали понять, что хотят положить конец использованию отелей для размещения искателей убежища.

Предыдущие предложения по использованию лагерей отдыха и студенческих общежитий для мигрантов имеют незначительную поддержку.

"Мы всегда откровенно говорили о беспрецедентном давлении на нашу систему предоставления убежища, вызванном значительным увеличением количества опасных и нелегальных путешествий в страну", - заявил представитель Министерства внутренних дел Британии.

"Мы продолжаем работать в правительстве и с местными властями, чтобы определить ряд вариантов размещения", - добавил он.

Ранее в этом месяце правительство изложило детали нового закона, запрещающего въезд искателям убежища, прибывающим на небольших лодках через Ла-Манш - предложение, которое некоторые благотворительные организации считают непрактичным и криминализирующим усилия тысяч настоящих беженцев.

ВИДЕО ДНЯ

Премьер-министр Риши Сунак сделал прекращение прибытия лодок своим ключевым приоритетом после того, как количество мигрантов, прибывающих на южное побережье Англии, взлетело до 45 000 в прошлом году.

Напомним, Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Париже 10 марта согласовали новый план противодействия нелегальной миграции через пролив Ла-Манш, разделяющий два государства.

Темы: Великобританиябеженцы
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Резников о контрнаступлении: Планируется на нескольких направлениях, может быть в апреле-мае

Нацбанк улучшит прогноз роста экономики на 2023 год

В Кремле прогнозируют длительную гибридную войну, поэтому россияне должны "объединиться вокруг Путина"

фотоВ Лавре сотни верующих собрались на последнее богослужение УПЦ МП

В Верховной Раде хотят усовершенствовать мобилизационные мероприятия

В УПЦ МП объяснили, как смогут остаться в Лавре

Все новости...
Великобритания
Евровидение-2023: Финал конкурса впервые покажут в кинотеатрах
Залужный заверил британского коллегу, что обстановка в районе Бахмута стабилизируется
Британия и ЕС официально одобрили новое соглашение о торговле в Северной Ирландии
Последние новости
16:15
В "Дії" началось голосование за национальное жюри Евровидения 2023
15:54
Резников о контрнаступлении: Планируется на нескольких направлениях, может быть в апреле-мае
15:53
Путин признал, что санкции вредят российской экономике
15:50
видеоПутин заверил россиян, что в 2022 году они жили дольше, чем обычно
15:47
фотоИзвестный путешественник стал амбассадором United 24
15:31
Европа разрешила Украине импортировать больше электроэнергии
15:18
Защитники уничтожили лодку российской ДРГ в районе Днепровских островов
15:18
Нацбанк улучшит прогноз роста экономики на 2023 год
15:10
Техногиганты сокращают этические команды для искусственного интеллекта: опасения по безопасности
15:06
Дунайское пароходство может продать свой пассажирский флот из-за убытков
Все новости...