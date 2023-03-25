Британия готовит план расселения мигрантов на военных базах

Правительство Британии в течение нескольких недель намерено объявить о планах переселить мигрантов из отелей на военные базы или даже на заброшенные паромы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

В правительстве уже дали понять, что хотят положить конец использованию отелей для размещения искателей убежища.

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Предыдущие предложения по использованию лагерей отдыха и студенческих общежитий для мигрантов имеют незначительную поддержку.

"Мы всегда откровенно говорили о беспрецедентном давлении на нашу систему предоставления убежища, вызванном значительным увеличением количества опасных и нелегальных путешествий в страну", - заявил представитель Министерства внутренних дел Британии.

"Мы продолжаем работать в правительстве и с местными властями, чтобы определить ряд вариантов размещения", - добавил он.

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Ранее в этом месяце правительство изложило детали нового закона, запрещающего въезд искателям убежища, прибывающим на небольших лодках через Ла-Манш - предложение, которое некоторые благотворительные организации считают непрактичным и криминализирующим усилия тысяч настоящих беженцев.

Премьер-министр Риши Сунак сделал прекращение прибытия лодок своим ключевым приоритетом после того, как количество мигрантов, прибывающих на южное побережье Англии, взлетело до 45 000 в прошлом году.

Напомним, Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Париже 10 марта согласовали новый план противодействия нелегальной миграции через пролив Ла-Манш, разделяющий два государства.