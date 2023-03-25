Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Британия готовит план расселения мигрантов на военных базах

"Европейская правда"Суббота, 25 марта 2023, 16:45
Британия готовит план расселения мигрантов на военных базах
британские военные, иллюстративное фото Getty Images

Правительство Британии в течение нескольких недель намерено объявить о планах переселить мигрантов из отелей на военные базы или даже на заброшенные паромы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

В правительстве уже дали понять, что хотят положить конец использованию отелей для размещения искателей убежища.

Реклама:

Предыдущие предложения по использованию лагерей отдыха и студенческих общежитий для мигрантов имеют незначительную поддержку.

"Мы всегда откровенно говорили о беспрецедентном давлении на нашу систему предоставления убежища, вызванном значительным увеличением количества опасных и нелегальных путешествий в страну", - заявил представитель Министерства внутренних дел Британии.

"Мы продолжаем работать в правительстве и с местными властями, чтобы определить ряд вариантов размещения", - добавил он.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее в этом месяце правительство изложило детали нового закона, запрещающего въезд искателям убежища, прибывающим на небольших лодках через Ла-Манш - предложение, которое некоторые благотворительные организации считают непрактичным и криминализирующим усилия тысяч настоящих беженцев.

Премьер-министр Риши Сунак сделал прекращение прибытия лодок своим ключевым приоритетом после того, как количество мигрантов, прибывающих на южное побережье Англии, взлетело до 45 000 в прошлом году.

Напомним, Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Париже 10 марта согласовали новый план противодействия нелегальной миграции через пролив Ла-Манш, разделяющий два государства.

Темы: Великобританиябеженцы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 18 погибших и 108 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Великобритания
Комитет парламента Британии назвал Тайвань независимой страной
В аримии РФ много дезертиров и "отказников" – разведка Британии
Разведка Британии: В РФ не хватает желающих идти в армию, несмотря на зарплату и привилегии
Последние новости
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали мгновенно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
Все новости...
Реклама: