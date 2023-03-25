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Зеленський: Цього тижня Україна стала міцнішою, а ворог ще більш безнадійним

Катерина ТищенкоСубота, 25 березня 2023, 20:24
Зеленський: Цього тижня Україна стала міцнішою, а ворог ще більш безнадійним
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що цього тижня Україна стала міцнішою, а ворог - іще більш ізольованим та безнадійним.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Майже завершився ще один тиждень оборони, ще один тиждень, коли Україна стала міцнішою. І коли ворог став іще більш ізольованим, іще більш безнадійним".

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Деталі: Зеленський нагадав, що за цей тиждень Україна отримала рішення про нові пакети оборонної підтримки – від Сполучених Штатів, Литви, Фінляндії, Німеччини. Крім того, шведський парламент затвердив 11-й пакет оборонної підтримки України. Також є безпековий пакет і "сильні домовленості" з Японією. Також півтора мільярди євро макрофіну від ЄС уже надійшли на рахунки Національного банку. Уряд Хорватії прийняв програму щодо лікування та реабілітації українських поранених воїнів.

Крім того, цього тижня Греція приєдналася до групи партнерів, що працюють над створенням спецтрибуналу, а Ісландія визнала Голодомор геноцидом українського народу.

Пряма мова: "Крок за кроком робимо все можливе і всюди, щоб російський реваншизм програв у кожному з елементів своєї агресії проти України та свободи народів загалом.

ВІДЕО ДНЯ

Росія має програти на полі бою, в економіці, в міжнародних відносинах, у своїх намаганнях підмінити історичну правду якимись імперськими міфами. Кремль прогрАє в своїх намаганнях поневолити наших людей.

Саме повномасштабний програш Росії буде надійною гарантією від нових агресій та криз".

Теми: ЗеленськийвійнаРосія
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