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Зеленский: На этой неделе Украина стала крепче, а враг еще более безнадежным

Катерина ТищенкоСуббота, 25 марта 2023, 21:24
Зеленский: На этой неделе Украина стала крепче, а враг еще более безнадежным
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский отмечает, что на этой неделе Украина стала крепче, а враг - еще более изолированным и безнадежным.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Почти завершилась еще одна неделя обороны, еще одна неделя, когда Украина стала крепче. И когда враг стал еще более изолированным, еще более безнадежным".

Детали: Зеленский напомнил, что за эту неделю Украина получила решение о новых пакетах оборонной поддержки - от Соединенных Штатов, Литвы, Финляндии, Германии. Кроме того, шведский парламент утвердил 11-й пакет оборонной поддержки Украины. Также есть пакет по безопасности и "сильные договоренности" с Японией. Также полтора миллиарда евро макрофина от ЕС уже поступили на счета Национального банка. Правительство Хорватии приняло программу по лечению и реабилитации украинских раненых воинов.

Кроме того, на этой неделе Греция присоединилась к группе партнеров, работающих над созданием спецтрибунала, а Исландия признала Голодомор геноцидом украинского народа.

Прямая речь: "Шаг за шагом делаем все возможное и везде, чтобы российский реваншизм проиграл в каждом из элементов своей агрессии против Украины и свободы народов в целом.

Россия должна проиграть на поле боя, в экономике, в международных отношениях, в своих попытках подменить историческую правду какими-то имперскими мифами. Кремль проигрывает в своих попытках поработить наших людей.

ВИДЕО ДНЯ

Именно полномасштабный проигрыш России будет надежной гарантией от новых агрессий и кризисов".

Темы: ЗеленскийвойнаРосcия
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