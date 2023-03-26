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Віцепрезидентка США відправилася у турне країнами Африки

"Українська правда"Неділя, 26 березня 2023, 06:41
Віцепрезидентка США відправилася у турне країнами Африки
КАМАЛА ГАРРІС, ФОТО GETTY IMAGES

Віцепрезидентка США Камала Гарріс 25 березня розпочала візит до Африки, це її перше турне африканським континентом на нинішній посаді.

Джерело: The Washington Post

Деталі: У Білому домі повідомили, що поїздка Гарріс передбачає відвідування Гани, Танзанії і Замбії. Як наголошує видання, це країни, які прагнуть зберегти демократію на тлі економічних проблем, які охопили континент.

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WP пише, що адміністрація президента США прагне покращити відносини з країнами Африки, щоби зменшити їхню залежність від Китаю і РФ.

"Російська війна проти України посилила їхні економічні проблеми через продовольчу кризу. Вашингтон прагне донести до країн Африки, що в цьому винна російська агресія, а не західні санкції", – йдеться у публікації видання.

Зазначається, що під час турне Гарріс має намір оголосити про американські інвестиції у країни, які вона відвідає, а також в африканський континент в цілому.

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Теми: СШААфрика
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