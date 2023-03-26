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Вице-президент США отправилась в турне по странам Африки

"Украинская правда"Воскресенье, 26 марта 2023, 07:41
Вице-президент США отправилась в турне по странам Африки
КАМАЛА ГАРРИС, ФОТО GETTY IMAGES

Вице-президент США Камала Харрис 25 марта начала визит в Африку, это ее первое турне по африканскому континенту на нынешней должности. 

Источник: The Washington Post

Детали: В Белом доме сообщили, что поездка Харрис предусматривает посещение Ганы, Танзании и Замбии. Как отмечает издание, это страны, которые стремятся сохранить демократию на фоне экономических проблем, которые охватили континент.

WP пишет, что администрация президента США стремится улучшить отношения со странами Африки, чтобы уменьшить их зависимость от Китая и РФ.

"Российская война против Украины усилила их экономические проблемы из-за продовольственного кризиса. Вашингтон стремится донести до стран Африки, что в этом виновата российская агрессия, а не западные санкции", – говорится в публикации издания.

Отмечается, что во время турне Харрис намерена объявить об американских инвестициях в страны, которые она посетит, а также в африканский континент в целом.

Темы: СШААфрика
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