Вице-президент США отправилась в турне по странам Африки

Вице-президент США Камала Харрис 25 марта начала визит в Африку, это ее первое турне по африканскому континенту на нынешней должности.

Источник: The Washington Post

Детали: В Белом доме сообщили, что поездка Харрис предусматривает посещение Ганы, Танзании и Замбии. Как отмечает издание, это страны, которые стремятся сохранить демократию на фоне экономических проблем, которые охватили континент.

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WP пишет, что администрация президента США стремится улучшить отношения со странами Африки, чтобы уменьшить их зависимость от Китая и РФ.

"Российская война против Украины усилила их экономические проблемы из-за продовольственного кризиса. Вашингтон стремится донести до стран Африки, что в этом виновата российская агрессия, а не западные санкции", – говорится в публикации издания.

Отмечается, что во время турне Харрис намерена объявить об американских инвестициях в страны, которые она посетит, а также в африканский континент в целом.