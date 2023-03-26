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Вице-президент США отправилась в турне по странам Африки

"Украинская правда"Воскресенье, 26 марта 2023, 06:41
Вице-президент США отправилась в турне по странам Африки
КАМАЛА ГАРРИС, ФОТО GETTY IMAGES

Вице-президент США Камала Харрис 25 марта начала визит в Африку, это ее первое турне по африканскому континенту на нынешней должности. 

Источник: The Washington Post

Детали: В Белом доме сообщили, что поездка Харрис предусматривает посещение Ганы, Танзании и Замбии. Как отмечает издание, это страны, которые стремятся сохранить демократию на фоне экономических проблем, которые охватили континент.

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WP пишет, что администрация президента США стремится улучшить отношения со странами Африки, чтобы уменьшить их зависимость от Китая и РФ.

"Российская война против Украины усилила их экономические проблемы из-за продовольственного кризиса. Вашингтон стремится донести до стран Африки, что в этом виновата российская агрессия, а не западные санкции", – говорится в публикации издания.

Отмечается, что во время турне Харрис намерена объявить об американских инвестициях в страны, которые она посетит, а также в африканский континент в целом.

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Темы: СШААфрика
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