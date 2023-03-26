Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія почала отримувати регулярні поставки "Шахедів" - розвідка Британії

"Європейська правда"Неділя, 26 березня 2023, 09:20
Росія почала отримувати регулярні поставки Шахедів - розвідка Британії
ФОТО GETTY IMAGES

Розвідка Британії у недільному огляді проаналізувала ситуацію із застосуванням Росією іранських безпілотників "Шахед".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на зведення британського Міноборони.

У відомстві відзначили, що з початку березня 2023 року, ймовірно, Росія запустила по цілях в Україні щонайменше 71 ударний безпілотний літальний апарат серії "Шахед" іранської розробки.

Реклама:

Ці атаки відбулися після двотижневої паузи наприкінці лютого 2023 року. Відтак британські розвідники роблять висновок, що Росія, ймовірно, почала отримувати регулярне постачання невеликої кількості БПЛА "Шахед".

У відомстві нагадали, що Росія, вочевидь, запускає "Шахеди" з двох напрямків: із Краснодарського краю на сході та з Брянської області на північному сході.

Це дозволяє Росії гнучко наносити удари по широкому сектору України і скорочує час польоту до цілей на півночі України. Це також може бути подальшою спробою Росії розтягнути українську протиповітряну оборону.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 9 березня США запровадили санкції проти компаній з Китаю, які постачали Ірану деталі для "Шахедів".

Між тим, ЗМІ довідалися, що Іран використовував човни та державну авіакомпанію для перевезення "Шахедів" до Росії.

Теми: РосіябезпілотникиІранвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
В Україні вже ліквідовані понад 170 тисяч окупантів
Путін намагався розмістити ядерну зброю в Білорусі ще до повномасштабного нападу – ISW
Сирський показав бойову роботу української авіації
Кремль взяв Білорусь у ядерні заручники – Данілов
Останні новини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
Усі новини...
Реклама: