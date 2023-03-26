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Росія почала отримувати регулярні поставки "Шахедів" - розвідка Британії

"Європейська правда"Неділя, 26 березня 2023, 09:20
Росія почала отримувати регулярні поставки Шахедів - розвідка Британії
ФОТО GETTY IMAGES

Розвідка Британії у недільному огляді проаналізувала ситуацію із застосуванням Росією іранських безпілотників "Шахед".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на зведення британського Міноборони.

У відомстві відзначили, що з початку березня 2023 року, ймовірно, Росія запустила по цілях в Україні щонайменше 71 ударний безпілотний літальний апарат серії "Шахед" іранської розробки.

Ці атаки відбулися після двотижневої паузи наприкінці лютого 2023 року. Відтак британські розвідники роблять висновок, що Росія, ймовірно, почала отримувати регулярне постачання невеликої кількості БПЛА "Шахед".

У відомстві нагадали, що Росія, вочевидь, запускає "Шахеди" з двох напрямків: із Краснодарського краю на сході та з Брянської області на північному сході.

Це дозволяє Росії гнучко наносити удари по широкому сектору України і скорочує час польоту до цілей на півночі України. Це також може бути подальшою спробою Росії розтягнути українську протиповітряну оборону.

Нагадаємо, 9 березня США запровадили санкції проти компаній з Китаю, які постачали Ірану деталі для "Шахедів".

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Між тим, ЗМІ довідалися, що Іран використовував човни та державну авіакомпанію для перевезення "Шахедів" до Росії.

Теми: РосіябезпілотникиІранвійна
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