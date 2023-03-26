Росія почала отримувати регулярні поставки "Шахедів" - розвідка Британії

Розвідка Британії у недільному огляді проаналізувала ситуацію із застосуванням Росією іранських безпілотників "Шахед".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на зведення британського Міноборони.

У відомстві відзначили, що з початку березня 2023 року, ймовірно, Росія запустила по цілях в Україні щонайменше 71 ударний безпілотний літальний апарат серії "Шахед" іранської розробки.

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Ці атаки відбулися після двотижневої паузи наприкінці лютого 2023 року. Відтак британські розвідники роблять висновок, що Росія, ймовірно, почала отримувати регулярне постачання невеликої кількості БПЛА "Шахед".

У відомстві нагадали, що Росія, вочевидь, запускає "Шахеди" з двох напрямків: із Краснодарського краю на сході та з Брянської області на північному сході.

Це дозволяє Росії гнучко наносити удари по широкому сектору України і скорочує час польоту до цілей на півночі України. Це також може бути подальшою спробою Росії розтягнути українську протиповітряну оборону.

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Нагадаємо, 9 березня США запровадили санкції проти компаній з Китаю, які постачали Ірану деталі для "Шахедів".

Між тим, ЗМІ довідалися, що Іран використовував човни та державну авіакомпанію для перевезення "Шахедів" до Росії.