Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия начала получать регулярные поставки "Шахедов" - разведка Британии

"Европейская правда"Воскресенье, 26 марта 2023, 09:20
Россия начала получать регулярные поставки Шахедов - разведка Британии
ФОТО GETTY IMAGES

Разведка Великобритании в воскресном обзоре проанализировала ситуацию с применением Россией иранских беспилотников "Шахед".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сводку британского Минобороны.

В ведомстве отметили, что с начала марта 2023 года, вероятно, Россия запустила по целям в Украине по меньшей мере 71 ударный беспилотный летательный аппарат серии "Шахед" иранской разработки.

Эти атаки произошли после двухнедельной паузы в конце февраля 2023 года. Поэтому британские разведчики делают вывод, что Россия, вероятно, начала получать регулярные поставки небольшого количества БПЛА "Шахед".

В ведомстве напомнили, что Россия, очевидно, запускает "Шахеды" с двух направлений: из Краснодарского края на востоке и из Брянской области на северо-востоке.

Это позволяет России гибко наносить удары по широкому сектору Украины и сокращает время полета к целям на севере Украины. Это также может быть дальнейшей попыткой России растянуть украинскую противовоздушную оборону.

Напомним, 9 марта США ввели санкции против компаний из Китая, которые поставляли Ирану детали для "Шахедов".

ВИДЕО ДНЯ

Между тем, СМИ узнали, что Иран использовал лодки и государственную авиакомпанию для перевозки "Шахедов" в Россию.

Темы: РосcиябеспилотникиИранвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Резников о контрнаступлении: Планируется на нескольких направлениях, может быть в апреле-мае

Нацбанк улучшит прогноз роста экономики на 2023 год

В Кремле прогнозируют длительную гибридную войну, поэтому россияне должны "объединиться вокруг Путина"

фотоВ Лавре сотни верующих собрались на последнее богослужение УПЦ МП

В Верховной Раде хотят усовершенствовать мобилизационные мероприятия

В УПЦ МП объяснили, как смогут остаться в Лавре

Все новости...
В Украине уже ликвидированы более 170 тысяч оккупантов
Путин пытался разместить ядерное оружие в Беларуси еще до полномасштабного нападения - ISW
Сырский показал боевую работу украинской авиации
Кремль взял Беларусь в ядерные заложники - Данилов
Последние новости
16:15
В "Дії" началось голосование за национальное жюри Евровидения 2023
15:54
Резников о контрнаступлении: Планируется на нескольких направлениях, может быть в апреле-мае
15:53
Путин признал, что санкции вредят российской экономике
15:50
видеоПутин заверил россиян, что в 2022 году они жили дольше, чем обычно
15:47
фотоИзвестный путешественник стал амбассадором United 24
15:31
Европа разрешила Украине импортировать больше электроэнергии
15:18
Защитники уничтожили лодку российской ДРГ в районе Днепровских островов
15:18
Нацбанк улучшит прогноз роста экономики на 2023 год
15:10
Техногиганты сокращают этические команды для искусственного интеллекта: опасения по безопасности
15:06
Дунайское пароходство может продать свой пассажирский флот из-за убытков
Все новости...