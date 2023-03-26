На Київщині за добу сталося пів сотні загорань, ДСНС просить не палити сухостій

За останню добу на Київщині сталося 66 пожеж, 47 із яких – загорання трав’яного настилу.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "За останню добу на території Київщини було зафіксовано 66 пожеж, з яких 47 – це загорання трав’яного настилу на загальній площі майже 80 Га.

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Наймасштабніше вигорання сухої рослинності спостерігається на території Бориспільського району, тут у селах Проців та Жереб’ятин рятувальники ліквідували загорання сухостою на загальній площі 33 га, у м.Васильків Обухівського району – 5 га, а у с. Торчицький степок Білоцерківського району і с. Дениси Бориспільського району – по 3,5 га, у м. Миронівка Обухівського району – 3 га.

Всі пожежі були своєчасно ліквідовані фахівцями ДСНС".

Деталі: Рятувальники закликають мешканців не спалювати залишки сухої рослинності та сміття на власних подвір’ях, оскільки це може призвести до загорання торфовищ та виникнення лісових пожеж.

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Також категорично забороняється розводити багаття поблизу сухої рослинності та залишати недопалки чи сірники на трав’яній підстилці.