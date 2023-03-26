Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Київщині за добу сталося пів сотні загорань, ДСНС просить не палити сухостій

Катерина ТищенкоНеділя, 26 березня 2023, 17:31
На Київщині за добу сталося пів сотні загорань, ДСНС просить не палити сухостій
пожежа на Київщині, фото ДСНС

За останню добу на Київщині сталося 66 пожеж, 47 із яких – загорання трав’яного настилу.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "За останню добу на території Київщини було зафіксовано 66 пожеж, з яких 47 – це загорання трав’яного настилу на загальній площі майже 80 Га.

Наймасштабніше вигорання сухої рослинності спостерігається на території Бориспільського району, тут у селах Проців та Жереб’ятин рятувальники ліквідували загорання сухостою на загальній площі 33 га, у м.Васильків Обухівського  району – 5 га, а у с. Торчицький степок Білоцерківського району і с. Дениси Бориспільського району – по 3,5 га, у м. Миронівка Обухівського району – 3 га.

Всі пожежі були своєчасно ліквідовані фахівцями ДСНС".

Деталі: Рятувальники закликають мешканців не спалювати залишки сухої рослинності та сміття на власних подвір’ях, оскільки це може призвести до загорання торфовищ та виникнення лісових пожеж.

Також категорично забороняється розводити багаття поблизу сухої рослинності та залишати недопалки чи сірники на трав’яній підстилці.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Київська областьпожежаДСНС
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Резніков про контрнаступ: Планується на кількох напрямках, може бути у квітні-травні  

Нацбанк покращить прогноз зростання економіки на 2023 рік

У Кремлі прогнозують тривалу гібридну війну, тому росіяни мають "об'єднатися навколо Путіна"

фотоУ Лаврі сотні вірян зібралися на останнє богослужіння УПЦ МП

У Верховній Раді хочуть вдосканалити мобілізаційні заходи

В УПЦ МП пояснили, як зможуть залишитись в Лаврі

Усі новини...
Київська область
На Київщині скорочують комендантську годину
ОВА: На Київщині була загроза атаки ворожими дронами
Атака росіян на Ржищів: Під завалами знайшли 9-го загиблого, операція завершена
Останні новини
15:54
Резніков про контрнаступ: Планується на кількох напрямках, може бути у квітні-травні  
15:53
Путін визнав, що санкції шкодять російській економіці
15:50
відеоПутін запевнив росіян, що у 2022 році вони жили довше, ніж зазвичай
15:47
фотоВідомий мандрівник став амбасадором United 24
15:31
Європа дозволила Україні імпортувати більше електроенергії
15:18
Захисники знищили човен російської ДРГ у районі Дніпровських островів
15:18
Нацбанк покращить прогноз зростання економіки на 2023 рік
15:10
Техногіганти скорочують етичні команди для штучного інтелекту: побоювання щодо безпеки
15:06
Дунайське пароплавство може продати свій пасажирський флот через збитки
14:53
фотоСБУ затримала трьох колаборантів: серед них чиновниця міськради та псевдоміліціант
Усі новини...