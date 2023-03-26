На Киевщине за сутки произошло полсотни возгораний, ГСЧС просит не жечь сухостой

За последние сутки на Киевщине произошло 66 пожаров, 47 из которых – возгорание травяного настила.

Источник: ГСЧС

Дословно: "За последние сутки на территории Киевской области было зафиксировано 66 пожаров, из которых 47 – это возгорание травяного настила на общей площади почти 80 га.

Самое масштабное выгорание сухой растительности наблюдается на территории Бориспольского района, здесь в селах Процив и Жеребятин спасатели ликвидировали возгорание сухостоя на общей площади 33 га, в г.Васильков Обуховского района - 5 га, а в с. Торчицкий степок Белоцерковского района и с. Денисы Бориспольского района - по 3,5 га, в г. Мироновка Обуховского района - 3 га.

Все пожары были своевременно ликвидированы специалистами ГСЧС".

Детали: Спасатели призывают жителей не сжигать остатки сухой растительности и мусора в собственных дворах, поскольку это может привести к возгоранию торфяников и возникновению лесных пожаров.

Также категорически запрещается разводить костры вблизи сухой растительности и оставлять окурки или спички на травяной подстилке.