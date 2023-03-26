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Омбудсмен взявся за справу про зґвалтування дівчинки на Закарпатті: права грубо порушені

Катерина ТищенкоНеділя, 26 березня 2023, 21:10
Омбудсмен взявся за справу про зґвалтування дівчинки на Закарпатті: права грубо порушені
Дмитро Лубінець, фото з Facebook

Омбудсмен Дмитро Лубінець взяв під особистий контроль резонансну справу про зґвалтування неповнолітньої трьома підлітками на Закарпатті.

Джерело: Лубінець у Facebook

Деталі: Лубінець повідомив, що у неділю представник секретаріату омбудсмена здійснив візит безпосередньо за місцем проживання потерпілої в селі Верхні Ворота, поспілкувався з батьком та бабусею дівчини, які надали згоду щодо вжиття заходів, направлених на відновлення прав дитини.

Дослівно: "Ми ретельно проаналізуємо дії судді. Буде направлений відповідний лист до Вищої ради правосуддя. Ми ретельно проаналізуємо дії прокуратури. Відповідний лист буде направлено на Генпрокурора та до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Також проаналізуємо діяльність місцевої служби захисту дітей, працівник якої представляв інтереси дівчинки в суді. Адже, як виявилося, мати одного із хлопців також є працівницею тієї служби соцзахисту дітей. Тому є сумніви щодо "неупередженості" та професійності представлення інтересів дівчинки.

До того ж, маю сумніви щодо професійності дій обласного керівництва. Адже подія трапилася ще влітку 2021 року, втім суд виніс вирок по справі лише зараз.

Справа перебуває на моєму контролі. Зафіксовано порушення права дитини на захист та справедливе судочинство".

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Більше деталей: Лубінець зазначив, що права дівчини під час судового процесу були грубо порушені – він відбувався за участі адвоката з Центру правової допомоги, інтереси в суді представляла служба захисту дітей місцевої сільради. І ця ж сама служба захисту дітей дала ґвалтівникам позитивні характеристики.

Що передувало: Воловецький районний суд звільнив від відбування покарання трьох хлопців, які в 2021 році зґвалтували 14-річну дівчинку. Їм призначено іспитовий строк на два роки.

Теми: Закарпаттядітиомбудсмен
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