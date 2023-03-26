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Омбудсмен взялся за дело об изнасиловании девочки на Закарпатье: права грубо нарушены

Катерина ТищенкоВоскресенье, 26 марта 2023, 21:10
Омбудсмен взялся за дело об изнасиловании девочки на Закарпатье: права грубо нарушены
Дмитрий Лубинец, фото из Facebook

Омбудсмен Дмитрий Лубинец взял под личный контроль резонансное дело об изнасиловании несовершеннолетней тремя подростками на Закарпатье.

Источник: Лубинец в Facebook

Детали: Лубинец сообщил, что в воскресенье представитель секретариата омбудсмена совершил визит непосредственно по месту жительства потерпевшей в селе Верхние Ворота, пообщался с отцом и бабушкой девушки, которые дали согласие на принятие мер, направленных на восстановление прав ребенка.

Дословно: "Мы тщательно проанализируем действия судьи. Будет направлено соответствующее письмо в Высший совет правосудия. Мы тщательно проанализируем действия прокуратуры. Соответствующее письмо будет направлено на Генпрокурора и в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров.

Также проанализируем деятельность местной службы защиты детей, работник которой представлял интересы девочки в суде. Ведь, как оказалось, мать одного из парней также является работницей той службы соцзащиты детей. Поэтому есть сомнения относительно "беспристрастности" и профессионализма представления интересов девочки.

К тому же, сомневаюсь в профессионализме действий областного руководства. Ведь событие случилось еще летом 2021 года, но суд вынес приговор по делу только сейчас.

Дело находится на моем контроле. Зафиксировано нарушение права ребенка на защиту и справедливое судопроизводство".

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Больше деталей: Лубинец отметил, что права девушки во время судебного процесса были грубо нарушены - он проходил при участии адвоката из Центра правовой помощи, интересы в суде представляла служба защиты детей местного сельсовета. И эта же самая служба защиты детей дала насильникам положительные характеристики.

Что предшествовало: Воловецкий районный суд освободил от отбывания наказания трех парней, которые в 2021 году изнасиловали 14-летнюю девочку. Им назначен испытательный срок на два года.

Темы: Закарпатьедетиомбудсмен
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