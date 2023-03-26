Омбудсмен взялся за дело об изнасиловании девочки на Закарпатье: права грубо нарушены

Омбудсмен Дмитрий Лубинец взял под личный контроль резонансное дело об изнасиловании несовершеннолетней тремя подростками на Закарпатье.

Источник: Лубинец в Facebook

Детали: Лубинец сообщил, что в воскресенье представитель секретариата омбудсмена совершил визит непосредственно по месту жительства потерпевшей в селе Верхние Ворота, пообщался с отцом и бабушкой девушки, которые дали согласие на принятие мер, направленных на восстановление прав ребенка.

Реклама:

Дословно: "Мы тщательно проанализируем действия судьи. Будет направлено соответствующее письмо в Высший совет правосудия. Мы тщательно проанализируем действия прокуратуры. Соответствующее письмо будет направлено на Генпрокурора и в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров.

Также проанализируем деятельность местной службы защиты детей, работник которой представлял интересы девочки в суде. Ведь, как оказалось, мать одного из парней также является работницей той службы соцзащиты детей. Поэтому есть сомнения относительно "беспристрастности" и профессионализма представления интересов девочки.

К тому же, сомневаюсь в профессионализме действий областного руководства. Ведь событие случилось еще летом 2021 года, но суд вынес приговор по делу только сейчас.

ВИДЕО ДНЯ

Дело находится на моем контроле. Зафиксировано нарушение права ребенка на защиту и справедливое судопроизводство".

Больше деталей: Лубинец отметил, что права девушки во время судебного процесса были грубо нарушены - он проходил при участии адвоката из Центра правовой помощи, интересы в суде представляла служба защиты детей местного сельсовета. И эта же самая служба защиты детей дала насильникам положительные характеристики.

Что предшествовало: Воловецкий районный суд освободил от отбывания наказания трех парней, которые в 2021 году изнасиловали 14-летнюю девочку. Им назначен испытательный срок на два года.