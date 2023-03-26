Українські біженки все частіше стають жертвами сексуальної експлуатації – дослідження

Українські біженки в Європі все частіше стають жертвами сексуальної експлуатації, кількість запитів на порнографію за їхньою участю різко зросла.

Джерело: дослідження Thomson Reuters, про яке повідомляє The Guardian

Деталі: Проаналізувавши глобальний трафік пошукових систем, дослідники виявили підвищений інтерес до порнографії за участю українок після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Вони вважають, що підвищений інтерес може заохочувати торговців людьми діяти частіше і більш безкарно.

Організація закликала вжити термінових заходів для посилення захисту українських жінок і дітей, які перебувають під загрозою сексуальної експлуатації.

Аналіз тенденцій інтернет-пошуку показав, що за останні шість місяців різко зросла кількість переглядів порнографічних відеороликів, на яких нібито зображені українські біженці.

Хоча до початку війни існували докази сексуальної експлуатації та торгівлі деякими українцями, останні дані свідчать про значне зростання цього явища після російського вторгнення. Пошуковий трафік по всьому світу за такими термінами як "українське порно", відтоді постійно зростає.

Thomson Reuters співпрацює з Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) для підвищення обізнаності про цю сексуальну експлуатацію. Вони запустили кампанію під назвою "Будь у безпеці", щоб закликати світову спільноту надати українкам інформацію про безпеку та допомогти розпізнати попереджувальні знаки торговців людьми.

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"Цей аналіз показує, наскільки важливо забезпечити безпеку жінок і дітей, які тікають від війни. Високий попит з боку чоловіків на сексуальний доступ до українських жінок і дівчат створює величезний стимул для торговців людьми вербувати вразливих людей, щоб задовольнити цей попит і отримати від цього прибуток. Ми вже знайшли прямі докази спроб вербування в чатах, якими користуються українці, та збільшення реклами українців в Інтернеті", - зазначив спеціальний представник та координатор ОБСЄ з питань боротьби з торгівлею людьми Валіант Річі.

Попередній аналіз, проведений у 2022 році, показав, що після початку війни в інтернеті різко зросла кількість пошукових запитів щодо термінів, пов'язаних із сексуальною експлуатацією, які безпосередньо стосуються українських біженців. У березні 2022 року дослідження показало 300% зростання цих термінів у всьому світі.

У Великій Британії кількість пошукових запитів "українські ескорт послуги" зросла на 200% порівняно з шістьма місяцями до початку війни, в Іспанії - на 600%, а в Польщі - на 130%. Також зросла кількість запитів за цими термінами в Австрії, Чехії, Данії, Франції та Швейцарії.