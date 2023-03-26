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Украинские беженки все чаще становятся жертвами сексуальной эксплуатации – исследование

Катерина ТищенкоВоскресенье, 26 марта 2023, 22:29
Украинские беженки все чаще становятся жертвами сексуальной эксплуатации – исследование
иллюстративное фото Getty Images

Украинские беженки в Европе все чаще становятся жертвами сексуальной эксплуатации, количество запросов на порнографию с их участием резко возросло.

Источник: исследование Thomson Reuters, о котором сообщает The Guardian

Детали: Проанализировав глобальный трафик поисковых систем, исследователи обнаружили повышенный интерес к порнографии с участием украинок после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Они считают, что повышенный интерес может поощрять торговцев людьми действовать чаще и более безнаказанно.

Организация призвала принять срочные меры для усиления защиты украинских женщин и детей, находящихся под угрозой сексуальной эксплуатации.

Анализ тенденций интернет-поиска показал, что за последние шесть месяцев резко возросло количество просмотров порнографических видеороликов, на которых якобы изображены украинские беженцы.

Хотя до начала войны существовали доказательства сексуальной эксплуатации и торговли некоторыми украинцами, последние данные свидетельствуют о значительном росте этого явления после российского вторжения. Поисковый трафик по всему миру по таким терминам как "украинское порно", с тех пор постоянно растет.

Thomson Reuters сотрудничает с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для повышения осведомленности об этой сексуальной эксплуатации. Они запустили кампанию под названием "Будь в безопасности", чтобы призвать мировое сообщество предоставить украинкам информацию о безопасности и помочь распознать предупредительные знаки торговцев людьми.

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"Этот анализ показывает, насколько важно обеспечить безопасность женщин и детей, которые бегут от войны. Высокий спрос со стороны мужчин на сексуальный доступ к украинским женщинам и девушкам создает огромный стимул для торговцев людьми вербовать уязвимых людей, чтобы удовлетворить этот спрос и получить от этого прибыль. Мы уже нашли прямые доказательства попыток вербовки в чатах, которыми пользуются украинцы, и увеличение рекламы украинцев в Интернете", - отметил специальный представитель и координатор ОБСЕ по вопросам борьбы с торговлей людьми Валиант Ричи.

Предварительный анализ, проведенный в 2022 году, показал, что после начала войны в интернете резко возросло количество поисковых запросов относительно терминов, связанных с сексуальной эксплуатацией, которые непосредственно касаются украинских беженцев. В марте 2022 года исследование показало 300% рост этих терминов во всем мире.

В Великобритании количество поисковых запросов "украинские эскорт услуги" выросло на 200% по сравнению с шестью месяцами до начала войны, в Испании - на 600%, а в Польше - на 130%. Также выросло количество запросов по этим терминам в Австрии, Чехии, Дании, Франции и Швейцарии.

Темы: беженцыЕвропа
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