Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинские беженки все чаще становятся жертвами сексуальной эксплуатации – исследование

Катерина ТищенкоВоскресенье, 26 марта 2023, 22:29
Украинские беженки все чаще становятся жертвами сексуальной эксплуатации – исследование
иллюстративное фото Getty Images

Украинские беженки в Европе все чаще становятся жертвами сексуальной эксплуатации, количество запросов на порнографию с их участием резко возросло.

Источник: исследование Thomson Reuters, о котором сообщает The Guardian

Детали: Проанализировав глобальный трафик поисковых систем, исследователи обнаружили повышенный интерес к порнографии с участием украинок после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Они считают, что повышенный интерес может поощрять торговцев людьми действовать чаще и более безнаказанно.

Реклама:

Организация призвала принять срочные меры для усиления защиты украинских женщин и детей, находящихся под угрозой сексуальной эксплуатации.

Анализ тенденций интернет-поиска показал, что за последние шесть месяцев резко возросло количество просмотров порнографических видеороликов, на которых якобы изображены украинские беженцы.

Хотя до начала войны существовали доказательства сексуальной эксплуатации и торговли некоторыми украинцами, последние данные свидетельствуют о значительном росте этого явления после российского вторжения. Поисковый трафик по всему миру по таким терминам как "украинское порно", с тех пор постоянно растет.

ВИДЕО ДНЯ

Thomson Reuters сотрудничает с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для повышения осведомленности об этой сексуальной эксплуатации. Они запустили кампанию под названием "Будь в безопасности", чтобы призвать мировое сообщество предоставить украинкам информацию о безопасности и помочь распознать предупредительные знаки торговцев людьми.

"Этот анализ показывает, насколько важно обеспечить безопасность женщин и детей, которые бегут от войны. Высокий спрос со стороны мужчин на сексуальный доступ к украинским женщинам и девушкам создает огромный стимул для торговцев людьми вербовать уязвимых людей, чтобы удовлетворить этот спрос и получить от этого прибыль. Мы уже нашли прямые доказательства попыток вербовки в чатах, которыми пользуются украинцы, и увеличение рекламы украинцев в Интернете", - отметил специальный представитель и координатор ОБСЕ по вопросам борьбы с торговлей людьми Валиант Ричи.

Предварительный анализ, проведенный в 2022 году, показал, что после начала войны в интернете резко возросло количество поисковых запросов относительно терминов, связанных с сексуальной эксплуатацией, которые непосредственно касаются украинских беженцев. В марте 2022 года исследование показало 300% рост этих терминов во всем мире.

В Великобритании количество поисковых запросов "украинские эскорт услуги" выросло на 200% по сравнению с шестью месяцами до начала войны, в Испании - на 600%, а в Польше - на 130%. Также выросло количество запросов по этим терминам в Австрии, Чехии, Дании, Франции и Швейцарии.

Темы: беженцыЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 19 погибших и 108 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
беженцы
Россияне пытаются вербовать украинских беженцев при пересечении границы - спецслужбы Латвии
В Чехии мужчина избил двух украинок, спросив, откуда они
Чехия сократила расходы на украинских беженцев
Последние новости
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали немедленно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
Все новости...
Реклама: