Ізраїль: Нетаньягу звільнив міністра оборони після критики судової реформи

Прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звільнив міністра оборони Йоава Галланта після того, як той закликав відмовитися від суперечливих планів з реформування судової системи.

Джерело: Reuters, ВВС

Деталі: У неділю Нетаньяху звільнив Галланта на наступний день після того, як той вийшов з лав партії і закликав уряд зупинити план реформування судової системи.

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Як пише Reuters, відставка Галланта, швидше за все, призведе до масових протестів проти цього плану.

Цей законопроєкт та інші, що обмежують повноваження Верховного суду виносити рішення проти урядової політики, викликали застереження в країні та за кордоном.

Незабаром після звільнення 64-річний Галант написав у Twitter: "Безпека держави Ізраїль завжди була і буде місією мого життя".

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Нетаньяху, якого судять за звинуваченнями у хабарництві, стверджує, що судова реформа збалансує гілки влади.

Критики, серед яких є як бізнесмени, так і колишні військові, а також опозиційні партії, кажуть, що реформа послабить ізраїльську демократію, завдасть шкоди економіці і передасть неконтрольовані повноваження нинішньому уряду.

Очікується, що ключовий законопроєкт реформи буде винесений на ратифікацію цього тижня в Кнесеті.

Протести проти змін до правової системи продовжилися в неділю ввечері, коли демонстранти заблокували головну дорогу в Тель-Авіві.