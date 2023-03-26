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Ізраїль: Нетаньягу звільнив міністра оборони після критики судової реформи

Катерина ТищенкоНеділя, 26 березня 2023, 23:52
Ізраїль: Нетаньягу звільнив міністра оборони після критики судової реформи
Йоав Галлант, фото AFP via Getty Images

Прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звільнив міністра оборони Йоава Галланта після того, як той закликав відмовитися від суперечливих планів з реформування судової системи.

Джерело: Reuters, ВВС

Деталі: У неділю Нетаньяху звільнив Галланта на наступний день після того, як той вийшов з лав партії і закликав уряд зупинити план реформування судової системи.

Як пише Reuters, відставка Галланта, швидше за все, призведе до масових протестів проти цього плану.

Цей законопроєкт та інші, що обмежують повноваження Верховного суду виносити рішення проти урядової політики, викликали застереження в країні та за кордоном.

Незабаром після звільнення 64-річний Галант написав у Twitter: "Безпека держави Ізраїль завжди була і буде місією мого життя".

Нетаньяху, якого судять за звинуваченнями у хабарництві, стверджує, що судова реформа збалансує гілки влади.

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Критики, серед яких є як бізнесмени, так і колишні військові, а також опозиційні партії, кажуть, що реформа послабить ізраїльську демократію, завдасть шкоди економіці і передасть неконтрольовані повноваження нинішньому уряду.

Очікується, що ключовий законопроєкт реформи буде винесений на ратифікацію цього тижня в Кнесеті.

Протести проти змін до правової системи продовжилися в неділю ввечері, коли демонстранти заблокували головну дорогу в Тель-Авіві.

Теми: Ізраїль
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