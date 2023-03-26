Израиль: Нетаньяху уволил министра обороны после критики судебной реформы

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галланта после того, как тот призвал отказаться от противоречивых планов по реформированию судебной системы.

Источник: Reuters, ВВС

Детали: В воскресенье Нетаньяху уволил Галланта на следующий день после того, как тот вышел из рядов партии и призвал правительство остановить план реформирования судебной системы.

Как пишет Reuters, отставка Галланта, скорее всего, приведет к массовым протестам против этого плана.

Этот законопроект и другие, ограничивающие полномочия Верховного суда выносить решения против правительственной политики, вызвали предостережения в стране и за рубежом.

Вскоре после увольнения 64-летний Галант написал в Twitter: "Безопасность государства Израиль всегда была и будет миссией моей жизни".

Нетаньяху, которого судят по обвинению во взяточничестве, утверждает, что судебная реформа сбалансирует ветви власти.

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Критики, среди которых есть как бизнесмены, так и бывшие военные, а также оппозиционные партии, говорят, что реформа ослабит израильскую демократию, нанесет ущерб экономике и передаст неконтролируемые полномочия нынешнему правительству.

Ожидается, что ключевой законопроект реформы будет вынесен на ратификацию на этой неделе в Кнессете.

Протесты против изменений в правовую систему продолжились в воскресенье вечером, когда демонстранты заблокировали главную дорогу в Тель-Авиве.