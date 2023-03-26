Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Израиль: Нетаньяху уволил министра обороны после критики судебной реформы

Катерина ТищенкоВоскресенье, 26 марта 2023, 23:52
Израиль: Нетаньяху уволил министра обороны после критики судебной реформы
Йоав Галлант, фото AFP via Getty Images

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галланта после того, как тот призвал отказаться от противоречивых планов по реформированию судебной системы.

Источник: Reuters, ВВС

Детали: В воскресенье Нетаньяху уволил Галланта на следующий день после того, как тот вышел из рядов партии и призвал правительство остановить план реформирования судебной системы.

Как пишет Reuters, отставка Галланта, скорее всего, приведет к массовым протестам против этого плана.

Этот законопроект и другие, ограничивающие полномочия Верховного суда выносить решения против правительственной политики, вызвали предостережения в стране и за рубежом.

Вскоре после увольнения 64-летний Галант написал в Twitter: "Безопасность государства Израиль всегда была и будет миссией моей жизни".

Нетаньяху, которого судят по обвинению во взяточничестве, утверждает, что судебная реформа сбалансирует ветви власти.

ВИДЕО ДНЯ

Критики, среди которых есть как бизнесмены, так и бывшие военные, а также оппозиционные партии, говорят, что реформа ослабит израильскую демократию, нанесет ущерб экономике и передаст неконтролируемые полномочия нынешнему правительству.

Ожидается, что ключевой законопроект реформы будет вынесен на ратификацию на этой неделе в Кнессете.

Протесты против изменений в правовую систему продолжились в воскресенье вечером, когда демонстранты заблокировали главную дорогу в Тель-Авиве.

Темы: Израиль
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Резников о контрнаступлении: Планируется на нескольких направлениях, может быть в апреле-мае

Нацбанк улучшит прогноз роста экономики на 2023 год

В Кремле прогнозируют длительную гибридную войну, поэтому россияне должны "объединиться вокруг Путина"

фотоВ Лавре сотни верующих собрались на последнее богослужение УПЦ МП

В Верховной Раде хотят усовершенствовать мобилизационные мероприятия

В УПЦ МП объяснили, как смогут остаться в Лавре

Все новости...
Израиль
краина передала Израилю недовольство несколькими вещами – СМИ
Израиль одобрил лицензии на экспорт систем глушения беспилотников для Украины – СМИ
ЕС раскритиковал планы Венгрии перенести посольство в Израиле в Иерусалим
Последние новости
16:15
В "Дії" началось голосование за национальное жюри Евровидения 2023
15:54
Резников о контрнаступлении: Планируется на нескольких направлениях, может быть в апреле-мае
15:53
Путин признал, что санкции вредят российской экономике
15:50
видеоПутин заверил россиян, что в 2022 году они жили дольше, чем обычно
15:47
фотоИзвестный путешественник стал амбассадором United 24
15:31
Европа разрешила Украине импортировать больше электроэнергии
15:18
Защитники уничтожили лодку российской ДРГ в районе Днепровских островов
15:18
Нацбанк улучшит прогноз роста экономики на 2023 год
15:10
Техногиганты сокращают этические команды для искусственного интеллекта: опасения по безопасности
15:06
Дунайское пароходство может продать свой пассажирский флот из-за убытков
Все новости...