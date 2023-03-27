Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент зустрівся з Орландо Блумом і командою ЮНІСЕФ

Катерина ТищенкоПонеділок, 27 березня 2023, 00:34
Президент зустрівся з Орландо Блумом і командою ЮНІСЕФ
Зеленський і Блум, скріншот відео ОП

Президент Володимир Зеленський обговорив із актором, послом доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блумом та командою організації питання відновлення шкільної інфраструктури та повернення вивезених до РФ українських дітей.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Зустрівся із послом доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блумом та командою ЮНІСЕФ – організації, яка займається гуманітарною підтримкою й захистом дітей. Орландо Блум давно й змістовно працює із цим напрямом. Він уже був в Україні, на нашому Донбасі, ще до повномасштабної війни. І знає, що принесла ця агресія, наскільки повномасштабними мають бути зусилля світу, щоб її зупинити, щоб відновити Україну після війни".

Деталі: За словами президента, під час зустрічі було обговорено "питання відбудови нашої країни, нашої шкільної інфраструктури".

Пряма мова: "Ми домовилися, щоб наші команди працювали над кількома напрямами.

Зокрема, це питання повернення наших дітей, які були силою вивезені в Росію, це створення бомбосховищ для наших діточок. І третє – це технічне забезпечення дистанційного навчання в тих районах і областях, де неможливо навчатись офлайн через відповідні загрози".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У неділю актор і посол доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блум приїхав в Україну, де, зокрема, відвідав київський дитячий центр.

Теми: Зеленськийдіти
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Резніков про контрнаступ: Планується на кількох напрямках, може бути у квітні-травні  

Нацбанк покращить прогноз зростання економіки на 2023 рік

У Кремлі прогнозують тривалу гібридну війну, тому росіяни мають "об'єднатися навколо Путіна"

фотоУ Лаврі сотні вірян зібралися на останнє богослужіння УПЦ МП

У Верховній Раді хочуть вдосканалити мобілізаційні заходи

В УПЦ МП пояснили, як зможуть залишитись в Лаврі

Усі новини...
Зеленський
Зеленський анонсує кроки для захисту від зовнішніх і внутрішніх загроз
Зеленський: Неправильно, коли у бійців відчуття, що для багатьох у тилу війна закінчилась
Зеленський: Цього тижня Україна стала міцнішою, а ворог ще більш безнадійним
Останні новини
15:54
Резніков про контрнаступ: Планується на кількох напрямках, може бути у квітні-травні  
15:53
Путін визнав, що санкції шкодять російській економіці
15:50
відеоПутін запевнив росіян, що у 2022 році вони жили довше, ніж зазвичай
15:47
фотоВідомий мандрівник став амбасадором United 24
15:31
Європа дозволила Україні імпортувати більше електроенергії
15:18
Захисники знищили човен російської ДРГ у районі Дніпровських островів
15:18
Нацбанк покращить прогноз зростання економіки на 2023 рік
15:10
Техногіганти скорочують етичні команди для штучного інтелекту: побоювання щодо безпеки
15:06
Дунайське пароплавство може продати свій пасажирський флот через збитки
14:53
фотоСБУ затримала трьох колаборантів: серед них чиновниця міськради та псевдоміліціант
Усі новини...