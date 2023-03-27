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Президент зустрівся з Орландо Блумом і командою ЮНІСЕФ

Катерина ТищенкоПонеділок, 27 березня 2023, 00:34
Президент зустрівся з Орландо Блумом і командою ЮНІСЕФ
Зеленський і Блум, скріншот відео ОП

Президент Володимир Зеленський обговорив із актором, послом доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блумом та командою організації питання відновлення шкільної інфраструктури та повернення вивезених до РФ українських дітей.

Джерело: вечірнє звернення президента

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Пряма мова: "Зустрівся із послом доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блумом та командою ЮНІСЕФ – організації, яка займається гуманітарною підтримкою й захистом дітей. Орландо Блум давно й змістовно працює із цим напрямом. Він уже був в Україні, на нашому Донбасі, ще до повномасштабної війни. І знає, що принесла ця агресія, наскільки повномасштабними мають бути зусилля світу, щоб її зупинити, щоб відновити Україну після війни".

Деталі: За словами президента, під час зустрічі було обговорено "питання відбудови нашої країни, нашої шкільної інфраструктури".

Пряма мова: "Ми домовилися, щоб наші команди працювали над кількома напрямами.

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Зокрема, це питання повернення наших дітей, які були силою вивезені в Росію, це створення бомбосховищ для наших діточок. І третє – це технічне забезпечення дистанційного навчання в тих районах і областях, де неможливо навчатись офлайн через відповідні загрози".

Що передувало: У неділю актор і посол доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блум приїхав в Україну, де, зокрема, відвідав київський дитячий центр.

Теми: Зеленськийдіти
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