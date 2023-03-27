Президент встретился с Орландо Блумом и командой ЮНИСЕФ
Президент Владимир Зеленский обсудил с актером, послом доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блумом и командой организации вопрос восстановления школьной инфраструктуры и возвращения вывезенных в РФ украинских детей.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "Встретился с послом доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блумом и командой ЮНИСЕФ – организации, которая занимается гуманитарной поддержкой и защитой детей. Орландо Блум давно и содержательно работает с этим направлением. Он уже был в Украине, на нашем Донбассе, еще до полномасштабной войны. И знает, что принесла эта агрессия, насколько полномасштабными должны быть усилия мира, чтобы ее остановить, чтобы восстановить Украину после войны".
Детали: По словам президента, во время встречи обсуждались "вопросы восстановления нашей страны, нашей школьной инфраструктуры".
Прямая речь: "Мы договорились, чтобы наши команды работали над несколькими направлениями.
В частности, это вопрос возвращения наших детей, которые были силой вывезены в Россию, это создание бомбоубежищ для наших деток. И третье – это техническое обеспечение дистанционного обучения в тех районах и областях, где невозможно учиться офлайн из-за соответствующих угроз".
Что предшествовало: В воскресенье актер и посол доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блум приехал в Украину, где, в частности, посетил киевский детский центр.