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Президент встретился с Орландо Блумом и командой ЮНИСЕФ

Катерина ТищенкоПонедельник, 27 марта 2023, 00:34
Президент встретился с Орландо Блумом и командой ЮНИСЕФ
Зеленский и Блум, скриншот видео ОП

Президент Владимир Зеленский обсудил с актером, послом доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блумом и командой организации вопрос восстановления школьной инфраструктуры и возвращения вывезенных в РФ украинских детей.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Встретился с послом доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блумом и командой ЮНИСЕФ – организации, которая занимается гуманитарной поддержкой и защитой детей. Орландо Блум давно и содержательно работает с этим направлением. Он уже был в Украине, на нашем Донбассе, еще до полномасштабной войны. И знает, что принесла эта агрессия, насколько полномасштабными должны быть усилия мира, чтобы ее остановить, чтобы восстановить Украину после войны".

Детали: По словам президента, во время встречи обсуждались "вопросы восстановления нашей страны, нашей школьной инфраструктуры".

Прямая речь: "Мы договорились, чтобы наши команды работали над несколькими направлениями.

В частности, это вопрос возвращения наших детей, которые были силой вывезены в Россию, это создание бомбоубежищ для наших деток. И третье – это техническое обеспечение дистанционного обучения в тех районах и областях, где невозможно учиться офлайн из-за соответствующих угроз".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: В воскресенье актер и посол доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блум приехал в Украину, где, в частности, посетил киевский детский центр.

Темы: Зеленскийдети
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