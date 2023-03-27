У Троїцькому в морг доставили 100 загиблих окупантів – Генштаб
Понеділок, 27 березня 2023, 07:14
В окупованому Троїцькому Луганської області до місцевого моргу 26 березня доставили близько 100 тіл загиблих росіян.
Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook
Дослівно: "Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат. У населеному пункті Троїцьке Луганської області до місцевого моргу центральної районної лікарні за минулу добу було доправлено близько 100 тіл загиблих росіян".
Деталі: Крім того, за даними Генштабу, у місто на лікування привезли близько 140 важкопоранених окупантів.
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