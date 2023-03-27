В Троицком в морг доставили 100 погибших оккупантов – Генштаб

В оккупированном Троицком Луганской области в местный морг 26 марта доставили около 100 тел погибших россиян.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери. В населенном пункте Троицкое Луганской области в местный морг центральной районной больницы за минувшие сутки было доставлено около 100 тел погибших россиян".

Детали: Кроме того, по данным Генштаба, в город на лечение привезли около 140 тяжелораненых оккупантов.