Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Троицком в морг доставили 100 погибших оккупантов – Генштаб

"Украинская правда"Понедельник, 27 марта 2023, 07:14
В Троицком в морг доставили 100 погибших оккупантов – Генштаб
РОССИЙСКИЕ ОККУПАНТЫ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

В оккупированном Троицком Луганской области в местный морг 26 марта доставили около 100 тел погибших россиян.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери. В населенном пункте Троицкое Луганской области в местный морг центральной районной больницы за минувшие сутки было доставлено около 100 тел погибших россиян".

Детали: Кроме того, по данным Генштаба, в город на лечение привезли около 140 тяжелораненых оккупантов.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Луганская областьоккупацияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генерал Милли прокомментировал вероятность победы Украины в этом году

Депутат горсовета: Во Львове взорвалась граната, погиб человек

В Минобороны отчитались о выборах в антикоррупционный совет: назвали 15 кандидатов

Reuters: США готовят Украине новый пакет военной помощи на $2,6 млрд

Китай, возможно, единственный способен повлиять на ход войны в Украине – Елисейский дворец

Зеленский: трибунал по России хотим создать через резолюцию ООН

Все новости...
Луганская область
Россияне завезут передвижные Дома культуры на оккупированные территории - ОВА
Британская разведка рассказала о ситуации под Кременной
Оккупанты ищут "партизан и диверсантов" на Луганщине - ОВА
Последние новости
07:05
На Луганщине российских военных расквартировывают в отобранные дома – штаб
06:20
Защитники сбили 6 вражеских "Шахедов" и отбили 70 атак противника – сводка
05:30
США призывают покинуть Россию всех американцев, даже журналистов
04:34
Низкие темпы паспортизации на ВОТ мешают захватчикам готовить псевдовыборы – сопротивление
03:35
Путин прилагает усилия, чтобы формировать антизападную коалицию в ООН – ISW
02:30
Генерал Милли прокомментировал вероятность победы Украины в этом году
01:34
Враг бил по Сумщине и сбрасывал мины, есть раненый
00:34
Депутат горсовета: Во Львове взорвалась граната, погиб человек
00:24
Австралия ввела санкции против чиновников оккупационной администрации Крыма
23:48
Зеленский: Будет новый Нюрнберг – в отношении рашистов
Все новости...