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В Троицком в морг доставили 100 погибших оккупантов – Генштаб

"Украинская правда"Понедельник, 27 марта 2023, 07:14
В Троицком в морг доставили 100 погибших оккупантов – Генштаб
РОССИЙСКИЕ ОККУПАНТЫ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

В оккупированном Троицком Луганской области в местный морг 26 марта доставили около 100 тел погибших россиян.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери. В населенном пункте Троицкое Луганской области в местный морг центральной районной больницы за минувшие сутки было доставлено около 100 тел погибших россиян".

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Детали: Кроме того, по данным Генштаба, в город на лечение привезли около 140 тяжелораненых оккупантов.

Темы: Луганская областьоккупацияРосcия
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