Ворог за добу 20 разів обстріляв Херсонщину: четверо поранених
Понеділок, 27 березня 2023, 07:55
Протягом 26 березня російські окупанти здійснили 20 обстрілів Херсонської області, чотири людини отримали поранення.
Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram
Пряма мова: "За минулу добу противник здійснив 20 обстрілів, випустивши 97 снарядів з важкої артилерії та "Градів". Четверо людей отримали поранення".
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Деталі: За словами очільника ОВА, 26 березня з деокупованої території області евакуйовано 43 особи.