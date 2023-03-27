Ворог за добу 20 разів обстріляв Херсонщину: четверо поранених

Протягом 26 березня російські окупанти здійснили 20 обстрілів Херсонської області, чотири людини отримали поранення.

Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "За минулу добу противник здійснив 20 обстрілів, випустивши 97 снарядів з важкої артилерії та "Градів". Четверо людей отримали поранення".

Деталі: За словами очільника ОВА, 26 березня з деокупованої території області евакуйовано 43 особи.