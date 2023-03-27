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Враг за сутки 20 раз обстрелял Херсонщину: четверо раненых

"Украинская правда"Понедельник, 27 марта 2023, 07:55
Враг за сутки 20 раз обстрелял Херсонщину: четверо раненых
Херсонская область. ФОТО WIKIMAPIA.ORG

В течение 26 марта российские оккупанты совершили 20 обстрелов Херсонской области, четыре человека получили ранения.

Источник: председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "За минувшие сутки противник совершил 20 обстрелов, выпустив 97 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов". Четыре человека получили ранения".

Детали: По словам главы ОВА, 26 марта с деоккупированной территории области эвакуированы 43 человека.

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Темы: Херсонская областьобстрел
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