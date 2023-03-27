Захисники за добу ліквідували 610 окупантів, 6 ББМ та 7 артилерійських систем
Понеділок, 27 березня 2023, 08:07
Росія продовжує нести втрати у загарбницькій війні проти України – лише за минулу добу оборонці України ліквідували 610 загарбників, 7 артилерійських систем, 6 бойових броньованих машин та 1 РСЗВ.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 171 160 (+610) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 595 (+0) од,
- бойових броньованих машин – 6 953 (+6) од,
- артилерійських систем – 2 638 (+7) од,
- РСЗВ – 523 (+1) од,
- засобів ППО – 277 (+0) од,
- літаків – 305 (+0) од,
- гелікоптерів – 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2216 (+0) од,
- крилатих ракет – 911 (+0) од,
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 493 (+7) од,
- спеціальної техніки – 285 (+3) од.
Дані уточнюються.
ВІДЕО ДНЯ