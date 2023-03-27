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Захисники за добу ліквідували 610 окупантів, 6 ББМ та 7 артилерійських систем

Ірина БалачукПонеділок, 27 березня 2023, 08:07
Захисники за добу ліквідували 610 окупантів, 6 ББМ та 7 артилерійських систем
Українські воїни. Фото Генштабу

Росія продовжує нести втрати у загарбницькій війні проти України – лише за минулу добу оборонці України ліквідували 610 загарбників, 7 артилерійських систем, 6 бойових броньованих машин та 1 РСЗВ.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 171 160 (+610) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 595 (+0) од,
  • бойових броньованих машин – 6 953 (+6) од,
  • артилерійських систем – 2 638 (+7) од,
  • РСЗВ – 523 (+1) од,
  • засобів ППО – 277 (+0) од,
  • літаків – 305 (+0) од,
  • гелікоптерів – 291 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2216 (+0) од,
  • крилатих ракет – 911 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 493 (+7) од,
  • спеціальної техніки – 285 (+3) од.

Дані уточнюються.

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Теми: РосіявійнаГенштаб
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