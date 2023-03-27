Защитники за сутки ликвидировали 610 оккупантов, 6 ББМ и 7 артиллерийских систем

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины – только за минувшие сутки защитники Украины ликвидировали 610 захватчиков, 7 артиллерийских систем, 6 боевых бронированных машин и 1 РСЗО.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.03.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 171 160 (+610) человек ликвидировано,

танков – 3 595 (+0) ед,

боевых бронированных машин – 6 953 (+6) ед,

артиллерийских систем – 2 638 (+7) ед,

РСЗО – 523 (+1) ед,

средств ПВО – 277 (+0) ед,

самолетов – 305 (+0) ед,

вертолетов – 291 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 216 (+0) ед,

крылатых ракет – 911 (+0) ед,

кораблей/катеров – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 493 (+7) ед,

специальной техники – 285 (+3) ед.

Данные уточняются.